Jubel, Trubel, Kakadu: So feiert der FC Bayern den Pokalsieg und das Double

Zum ersten Mal seit 2020 gewinnt der FC Bayern München wieder den DFB-Pokal. Matchwinner im Berliner Olympiastadion ist wieder Mal Harry Kane. Die Bilder der Feierlichkeiten des deutschen Rekordpokalsiegers.
André Wagner
dpa und Imago/ Collage:AZ 30 Der FC Bayern München gewinnt den DFB-Pokal 2026.
Tom Weller (dpa) 30 Darauf hat man beim FC Bayern sechs Jahre lang gewartet. Kapitän Manuel Neuer reckt den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel.
IMAGO/nordphoto GmbH / Alexander Trienitz 30 Harry Kane erzielt in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick.
Michael Kappeler (dpa) 30 Harry Kane lässt sich von seinen Mitspielern nach seinem dritten Treffer feiern - samt Handyfoto.
IMAGO/Gerhard Schultheiß 30 Für Tom Bischof gab es nach dem zweiten Treffer von Harry Kane kein Halten mehr.
Tom Weller (dpa) 30 Schon vor der Pokalübergabe feierten die Bayern-Stars mit den Fans in der Kurve.
Soeren Stache (dpa) 30 Während des Spiels noch zum Zuschauen verdammt, mutiert Manuel Neuer nach der Partie zum Feierbiest.
Michael Kappeler (dpa) 30 Harry Kane zeigt es an, der FC Bayern ist Rekord-Pokalsieger.
Soeren Stache (dpa) 30 Streicheleinheiten von Dayot Upamecano für Max Eberl.
IMAGO/DeFodi.de 30 Die beiden Bayern-Youngster Tom Bischof und Jonas Urbig im Moment des Triumphs.
IMAGO/Matthias Koch 30 Natürlich darf auch in Berlin der Kakadu nicht fehlen.
Soeren Stache (dpa) 30 Harry Kane ist zum ersten Mal DFB-Pokalsieger, entsprechend groß ist die Freude.
Michael Kappeler (dpa) 30 Harry Kane wird beim FC Bayern immer mehr zum Titelhamster.
Soeren Stache (dpa) 30 Teamfoto mit Pokal und Kakadu.
Soeren Stache (dpa) 30 Josip Stanišić feiert mit Mitspielern und Pokal.
Tom Weller (dpa) 30 Verlässt den FC Bayern mit dem Erfolg im DFB-Pokal: Leon Goretzka.
IMAGO/Markus Ulmer 30 Bayern-Coach Vincent Kompany zeigt die Siegerfaust.
IMAGO/Markus Ulmer 30 Manuel Neuer jubelt mit Jamal Musiala.
IMAGO/DeFodi.de 30 Manuel Neuer und sein designierter Nachfolger Jonas Urbig.
Soeren Stache (dpa) 30 Manuel Neuer mit dem Kakadu.
Tom Weller (dpa) 30 Harry Kane will den DFB-Pokal gar nicht mehr hergeben.
Tom Weller (dpa) 30 Macher des Double: Bayern-Coach Vincent Kompany mit dem Pokal.
IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER 30 Wenn der FC Bayern einen Titel feiert, ist der Kakadu nicht weit.
IMAGO/Matthias Koch 30 Harry Kane und Leon Goretzka lassen sich von den Fans feiern.
Michael Kappeler (dpa) 30 Luis Díaz reckt den Pokal in die Höhe.+
IMAGO/Matthias Koch 30 Die Bayern-Stars in der Fankurve.
IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal 30 Vincent Kompany hat nach dem Sieg Tränen in den Augen.
IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert 30 Alphonso Davies mit Medaille und Kakadu.
IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert 30 Joshua Kimmich mit einer riesigen Bayern-Fahne.
Tom Weller (dpa) 30 Die Bayern-Fans zeigten sich schon vor dem Anpfiff siegessicher.

Sechs lange Jahre hat man beim FC Bayern auf diesen Moment warten müssen. Dank eines lupenreinen Hattricks von Weltstar Harry Kane gewinnt der frisch gekürte Deutsche Meister das Finale im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0, holt sich zum 21. Mal den DFB-Pokal und macht das Double für das Team von Coach Vincent Kompany perfekt. 

Nach der Übergabe der Trophäe gab es bei den Stars kein Halten mehr. Vor allem Leon Goretzka wurde von den Fans lauthals gefeiert.

