Jubel, Trubel, Kakadu: So feiert der FC Bayern den Pokalsieg und das Double
Sechs lange Jahre hat man beim FC Bayern auf diesen Moment warten müssen. Dank eines lupenreinen Hattricks von Weltstar Harry Kane gewinnt der frisch gekürte Deutsche Meister das Finale im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0, holt sich zum 21. Mal den DFB-Pokal und macht das Double für das Team von Coach Vincent Kompany perfekt.
Nach der Übergabe der Trophäe gab es bei den Stars kein Halten mehr. Vor allem Leon Goretzka wurde von den Fans lauthals gefeiert.
Die Pokalfeier des FC Bayern mit jubelnden Stars inklusive Kakadu gibt es oben in der Bildergalerie!
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen