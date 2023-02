Teamabend als Trendwende? Bayern-Stars hatten "Besprechungen verschiedenster Art"

Der FC Bayern begegnete der Krise mit einem Teamabend. Mit Erfolg: Im Spitzenspiel zeigten die Münchner Verfolger Union Berlin die Grenzen auf.

München - Nur zwei Siege aus den ersten sechs Bundesliga-Spielen des Jahres. Statt den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen, zogen Borussia Dortmund und Union Berlin mit dem FC Bayern gleich. Zudem begleiteten zuletzt viele Störfeuer außerhalb des Platzes die Münchner, einmal mehr mutierten die Bayern zum "FC Hollywood".

Im Topspiel am Sonntagabend gegen Union setzte der Rekordmeister dann ein klares Ausrufezeichen im Titelkampf und zeigte den Eisernen beim deutlichen 3:0 die Grenzen auf. Das Resultat einer guten Trainingswoche?

Nagelsmann: Teamabend hat "Früchte getragen"

"Nicht nur. Alle haben sich auch zusammengesetzt und ein paar Dinge diskutiert, Besprechungen verschiedenster Art gehabt. Auch neben dem Platz ist die Woche ein bisschen was passiert, weil wir selbst wenig Lust haben, dass außen herum so viel Theater ist", erklärte Julian Nagelsmann nach der Partie bei DAZN.

"Wir wollten unterstreichen, was unser Anspruch an uns selber ist. Es geht weniger darum, was andere von uns wollen. Das kannst du eh nicht alles bedienen, was die alle schreiben. Jeder einzelne Spieler muss sich bewusst sein, was es heißt, Bayern-München-Spieler zu sein – für jedes Trainer-Mitglied genau das gleiche." Der Bayern-Coach wurde konkreter: "Es gab einen Teamabend, der jetzt nichts Weltbewegendes ist, wo sich aber die Mannschaft unterhalten hat, was sie will. Ich glaube, dass es Früchte getragen hat."

Kahn: Teamabend wichtig, "um gewisse Dinge auszuräumen und sich die Meinung zu sagen"

Wie die "Bild" berichtete, fand sich die Mannschaft am Freitagabend im Forsthaus Wörnbrunn ein und schwor sich auf das Gipfeltreffen ein. Auch die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández nahmen am Teamevent teil, genauso wie Trainer Nagelsmann. "Wir haben gut gegessen, das ist mal das Wichtigste", scherzte Thomas Müller nach dem Erfolg gegen die Hauptstädter.

Solch ein Teamabend sei "wichtig", sagte Oliver Kahn, "um gewisse Dinge auszuräumen und sich die Meinung zu sagen. Das sind kleine, aber wichtige Momente, die am Ende immer ein Mosaikstein für den Erfolg sein können." Grundsätzlich findet der Bayern-Boss die vielen Störfeuer und "ein bisschen Reibung gar nicht so schlecht". Zu viel Harmonie sei "nicht das Beste". Auch die enge Konstellation in der Tabelle sieht er positiv: "Es erhöht die Spannung, wenn du in allen Wettbewerben fighten musst."