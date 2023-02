Noten zu FC Bayern gegen Union Berlin: Müller und Coman ragen aus starkem Kollektiv heraus

Der FC Bayern setzt sich im Spitzenspiel gegen Union deutlich mit 3:0 durch und springt zurück an die Tabellenspitze. Die Noten für die Münchner.

Kingsley Coman (l.) und Thomas Müller (r.) sorgten gegen Union Berlin in der Offensive für mächtig Betrieb.

München - Klare Sache im Spitzenspiel der Bundesliga: Der FC Bayern besiegt Union Berlin mit 3:0. Wer besonders überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

Die Noten für den FC Bayern:

YANN SOMMER – NOTE 3: In der 15. Minute musste der Keeper erstmals einen Ball festhalten, Union stand fast nur hinten drin. Und so war es ein ziemlich kalter Winterabend für Sommer.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Der Kroate erhielt in der Startelf den Vorzug vor Cancelo und Blind. Ordentlicher Auftritt als rechter Part der Dreierkette, ließ defensiv kaum etwas zu.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 2: Weil Upamecano nach seinem Platzverweis in Gladbach gesperrt fehlte, spielte Pavard zentral in der Dreierkette. Das mag er ja am liebsten. Starke Leistung, stoppte Khedira mit einer Grätsche im Mittelfeld (25.). Im Stile eines Liberos.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Hatte es meist mit Jordan Siebatcheu zu tun, da prallten zwei Schwergewichte aufeinander. Wichtig: De Ligt gewann das Kopfballduell vor Comans 2:0.

Geburtstagskind Jamal Musiala beschenkt sich selbst

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Fast nur im Angriff zu finden, spielte einen tollen Pass in den Lauf von Choupo-Moting (5.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Hatte auf der Sechserposition alles im Griff. Sauberes Passspiel, gute Übersicht. Durfte etwas früher vom Feld und sich schonen.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Kampfstark im zentralen Mittelfeld. Ohne die ganz auffälligen Szenen in der Offensive, das war diesmal auch nicht nötig.

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Der Mittelfeldkünstler wurde am Sonntag 20 Jahre jung. Probierte viel, auch mal aus der Distanz: Sein Linksschuss rollte rechts am Tor vorbei (10.), dann wurde er im Strafraum geblockt (26.). Aber Musiala bekam sein Geburtstagsgeschenk noch: Nach Müller-Vorlage drückte er den Ball zum 3:0 über die Linie (45.+1).

Müller und Coman überragen – auch Choupo-Moting trifft

THOMAS MÜLLER – NOTE 1: Gegen Gladbach zuletzt früh ausgewechselt, diesmal durfte der Kapitän deutlich länger spielen. Hätte das 1:0 erzielen müssen, doch nach Choupo-Motings Pass traf Müller den Ball nicht richtig auf dem rutschigen Rasen (5.). Später lieferte er die perfekte Vorlage zu Comans 2:0 und zu Musialas 3:0. Mit dem eigenen Tor klappte es nicht, Rönnow parierte per Kopf (72.).

KINGSLEY COMAN – NOTE 1: Zurück im Team nach Wadenproblemen. Coman wirbelte über die rechte Seite – und er flankte erstklassig: So etwa vor Choupo-Motings Führungstreffer. Insgesamt mit einer Spitzenleistung, das 2:0 besorgte der Franzose selbst, nachdem er Keeper Rönnow umdribbelt hatte (40.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 2: Bayerns Mittelstürmer zeigte mal wieder seine Qualitäten im Kopfballspiel: Ganz überlegt vollendete er Comans Flanke, Choupo platzierte den Ball im rechten Eck zum 1:0 (31.). Hat nun gegen alle Bundesligisten getroffen, top!

SADIO MANÉ – NOTE 3: Comeback für den Senegalesen nach langer Verletzungspause, wurde für Coman eingewechselt (65.). Hinterließ einen guten, fitten Eindruck. Nagelsmann hat eine Option mehr.

SERGE GNABRY – NOTE 3: Kam für Choupo-Moting in die Partie (65.). Schoss knapp links am Tor vorbei (72.). Agiler Auftritt.

JOAO CANCELO, LEROY SANÉ und MATHYS TEL kamen zu spät für eine Bewertung.