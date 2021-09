So gut wie noch nie im Bayern-Trikot? Leroy Sané nach Fan-Pfiffen in Top-Form

Leroy Sané leitet mit seinem Freistoßtor das Schützenfest des FC Bayern gegen den VfL Bochum ein. Die erneut gute Leistung des zuletzt in die Kritik geratenen deutschen Nationalspielers wird von den Fans mit Sonderbeifall belohnt.

München - Den Applaus der Zuschauer hatte sich Leroy Sané bei seiner Auswechslung in der 62. Minute auch wirklich verdient. Beim 7:0 (4:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum zeigte der 25-Jährige erneut eine starke Leistung.

"Heute habe ich ein gutes Spiel gemacht", fand auch Sané selbst nach der Partie im Interview mit "Sky". Den Torreigen gegen Bochum eröffnete er höchstpersönlich in der 17. Minute mit einem traumhaften Freistoßtreffer.

Leroy Sané: "Trainiere relativ viele Freistöße"

"Ich habe geschaut, wie die Mauer steht. Am Ende habe ich mich aber einfach dazu entschieden, direkt zu schießen. Ich dachte, er sieht den Ball nicht gut, aber der Gegenspieler stand erst in der Mauer, läuft dann raus und kommt wieder zurück – so versperrt er dem Torwart die Sicht", erklärte der deutsche Nationalspieler die Situation vor dem Freistoß.

Seine vielen Sonderschichten scheinen sich auszuzahlen, denn es war ein Tor mit Ansage. "Ich trainiere relativ viele Freistöße, gerade vor dem Spiel probiere ich, ein Gefühl dafür zu bekommen." Nur zehn Minuten nach seinem Führungstor glänzte Bayerns Flügelflitzer erneut, dieses Mal als Vorlagengeber: Seine Flanke verwertete Joshua Kimmich zum zwischenzeitlichen 2:0. Auch am 5:0 durch Robert Lewandowski hatte Sané durch seine scharfe Hereingabe in den Sechzehner einen maßgeblichen Anteil.

Sané zuletzt immer direkt an einem Tor beteiligt – Sonderlob von Nagelsmann

Von Chefcoach Julian Nagelsmann gab es nach dem Spiel Sonderlob: "Ich sehe die Entwicklung so wie das Spiel heute: sehr gut. Er ist unglaublich engagiert und wirft sich volle Kanne rein."

Sané war in jedem seiner letzten fünf Pflichtspiele mindestens an einem Tor direkt beteiligt. Er erzielte dabei drei Treffer selbst und bereitete vier weitere vor. Eine solche Serie ist ihm seit seinem Wechsel im Sommer 2020 bei den Bayern noch nie gelungen. "Er braucht wie jeder Mensch eine gute Beziehung zum Trainerteam und zu den Fans, um sich wohl zu fühlen und Gas zu geben. Ich glaube, das ist gegeben", ordnete der Bayern-Coach ein.

Sané äußert sich zu Pfiffen

Letztmals ohne Scorerpunkt blieb der Offensivspieler am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln (3:2). Damals wurde Sané bei seiner Auswechslung noch von den eigenen Fans ausgepfiffen. "Es ist nicht so, als wolle ich das erneut erleben", äußerte sich der Nationalspieler zu den Pfiffen. "Ich wusste, ich benötige Zeit. Es ist nicht so, als hätte ich mich zurückgelehnt."

Auch wenn sich Sané keine Wiederholung dieser Vorkommnisse wünscht, die Unmutsbekundungen der eigenen Anhänger haben den 25-Jährigen ganz offensichtlich zu einer Leistungssteigerung angespornt.