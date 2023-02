"Sind immer noch nicht Neymar": Bayern-Fans protestieren erneut gegen teure Champions-League-Tickets

Beim Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain machten die Fans des FC Bayern abermals ihrem Ärger über die hohen Ticketpreise in der Champions League Luft. Die Anhänger stichelten dabei auch gegen PSG-Star Neymar.

Paris - Erneut harsche Kritik der Bayern-Fans! Beim 1:0-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters bei Paris Saint-Germain protestierten die Anhänger der Münchner gegen die Ticketpreise in der Champions League.

"We're still not Neymar" (dt. "Wir sind immer noch nicht Neymar") war auf einem Banner der Bayern-Fans im Prinzenpark zu lesen. Eine kleine Spitze gegen den PSG-Star, der sich bei seinem üppigen Jahresgehalt wohl keine Gedanken um die hohen Eintrittspreise machen müsste.

Auch gegen Viktoria Pilsen: Bayern protestierten gegen Ticket-Wucher

Ein Ticket im Gästeblock für den Kracher in der Champions League kostete 70 Euro. "Twenty is plenty! F*** PSG!" (dt. "Zwanzig sind genug! F*** dich, PSG!"), lautete ein weiteres Spruchband der Fans. Bereits vergangenen Oktober beschwerten sich die Fans des deutschen Rekordmeisters im Zuge des Gruppenspiels bei Viktoria Pilsen über zu hohe Ticketpreise in der Königsklasse.

"Die günstigste Tageskarte kostet 70 Euro, was einer Preissteigerung von 500 Prozent gegenüber dem üblichen Preisniveau von Viktoria Pilsen in der Liga entspricht. Es ist eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird", schrieben der "Club Nr. 12" und die Gruppen der Südkurve damals in einer Mitteilung.

Ausschreitungen und Pyrotechnik im Fanblock des FC Bayern

Auseinandersetzung zwischen der französischen Polizei und den Bayern-Fans. © IMAGO / Matthias Koch

Im Rahmen der Partie in Paris war es am Dienstagabend außerdem zu Auseinandersetzungen zwischen Bayern-Fans und der französischen Polizei gekommen. Bereits vor Anpfiff lieferten sich die Münchner Wortgefechte mit der Polizei, zudem kam es zu einer Rangelei zwischen beiden Parteien.

Die Fans des FC Bayern fackeln Pyrotechnik ab. © IMAGO / ActionPictures

Die Bayern-Fans fielen in Paris zudem abermals durch das Abfackeln von Pyrotechnik auf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brannten im Gästeblock mehrere Bengalos.