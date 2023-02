Feuertaufe gegen Paris bestanden: Für diese Spiele wurde Bayern-Torhüter Yann Sommer geholt

Mit viel Herzklopfen ging das Spiel für Yann Sommer zu Ende. Nicht das Valentins-Date war schuld, sondern die wilde zweite Hälfte in Paris. Er rettete spektakulär. Es sind genau diese Szenen, für die ihn der FC Bayern verpflichtet hat.

München/Paris – Es war eine geruhsame erste Halbzeit für Yann Sommer. Beim 1:0-Sieg seiner Bayern gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League bekam der Keeper in der ersten Halbzeit keinen einzigen Ball aufs Tor.



Dennoch blieb Sommer hellwach – und war in der zweiten Hälfte umso mehr gefordert.

FC Bayern: Yann Sommer nicht gefordert in der ersten Halbzeit

Das Design vom Champions-League-Ball kannte Sommer zunächst nur vom Warmmachen mit Torwart-Trainer Michael Rechner. Danach bekam er erstmal keinen Ball mehr zu fangen.

PSG war in Durchgang eins offensiv kaum präsent und konnte keinen Torschuss verzeichnen. "Wir haben in der Defensive extrem viel weg verteidigt. Das ist natürlich ein Geschenk für einen Torwart", so der bescheidene Keeper nach dem Abpfiff. Er hätte jedenfalls Gelegenheit gehabt, wegzudösen – natürlich keine Alternative im Bayern-Tor.

Bayern-Torwart Sommer rettet den Sieg in wilder zweiter Hälfte

Sommers Zeit kam nach der Einwechslung von Kylian Mbappé in der 57. Minute. Der französische Nationalspieler belebte das Offensivspiel der Gastgeber sofort und rückte so auch Sommer immer mehr in den Fokus.

In der 73. Minute zeigte der Schweizer dann, warum die Verantwortlichen des FC Bayern die kolportierten neun Millionen für ihn in die Hand genommen hatten.

Mbappé tauchte frei vor Sommer auf. Doch der Schweizer wehrte den Schuss mit seinem Gesicht ab.

Die Szene des Spiels. Yann Sommer rettet mit dem Gesicht gegen Kylian Mbappé

Spektakuläre Paraden von Yann Sommer bei Bayern gegen PSG

Es war der Startschuss für wilde Szenen vor dem Tor des FC Bayern! "Ich gewöhne mich an das Spiel, das ich in München habe. Wenn wir auf dem Niveau in der Champions League spielen, kommt ein bisschen mehr Arbeit auf das Tor zu", so der 34-Jährige.



Den Sturmlauf von PSG konnte Sommer gemeinsam mit seinen Vorderleuten bis zum Ende in Schach halten. Vier große Paraden verzeichnete Bayerns Nummer eins in Hälfte zwei.

Sommers Fehlpass, der beinahe zum Ausgleich geführt hätte und ein Mbappé-Tor, das vom Video-Schiedsrichter wegen Abseits zurückgenommen wurde, sorgten in der Schlussphase nochmal für Schrecksekunden. Doch am Ende konnte sich der FC Bayern mit einem Sieg aus Paris verabschieden. Am 8. März findet das Rückspiel in der Allianz Arena statt.