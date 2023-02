Schluss mit ordentlich Herzklopfen. Der FC Bayern gewinnt am Valentinstag in Paris. Das Date hätte auch noch schiefgehen können. Nachdem PSG in der ersten Hälfte gar nicht präsent war, lieferten sich die beiden Teams in der zweiten Hälfte einen offenen Schlagabtausch. Yann Sommer rettete spektakulär gegen Mbappé. Bayern hätte zwischenzeitlich 3:0 führen können, kann am Ende mit dem knappen Ergebnis aber voll zufrieden sein. Wir sagen Au revoir aus der Stadt der Liebe.