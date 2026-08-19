"Sind an deiner Seite": Internationale Unterstützung für Jamal Musiala aus der Fußballwelt

Die Fußballwelt steht hinter Jamal Musiala. Nach dem Zusammenbruch des Bayern-Spielers hinterlassen Stars wie Manuel Neuer, Jude Bellingham und Thomas Müller ermutigende Worte und Herzen unter seinem Instagram-Post.

Seine Fußballkollegen senden Jamal Musiala (23) nach seinem Zusammenbruch bei einem Testspiel unterstützende Worte. Der Bayern-Spieler war am Dienstagabend während der Partie des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim zusammengebrochen und kurz behandelt worden. Wenig später wurde er vom Platz geführt. Bereits am Wochenende war es beim Spiel gegen RB Leipzig zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Ermutigende Worte von Thomas Müller und Co.

nach dem Spiel am Dienstag, dass es ihm gut gehe und "temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen" zum Zusammenbruch geführt hätten. Verursacht würden sie durch eine "neurologische Dysfunktion". Weiter erklärte er: "Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch." Es sei sein Wunsch gewesen, nach der Freigabe der Ärzte wieder auf dem Platz zu stehen. "Was mir auf diesem Weg am meisten hilft, ist, mit meinem Team und eurem großartigen Support weiter Siege & Titel zu jagen", schrieb Musiala.

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Diesen Support bekam er in den Kommentaren. Thomas Müller, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft mit ihm spielte, versicherte: "Keine Sorge, Jamal - wir sind an deiner Seite." Auch Teamkollege Aleksandar Pavlović betonte: "Stehen alle hinter dir."

Andere Bayern-Stars wie Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Luis Diaz machten sich mit Herzen bemerkbar. Auch Jude Bellingham, David Alaba und Matthijs de Ligt posteten Emojis. Aus der Nationalmannschaft kam zudem etwa Unterstützung von Florian Wirtz, Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Marc-André ter Stegen und Nick Woltemade.

Der FC Bayern schrieb: "Wir stehen immer an deiner Seite, Jamal!" Auch der Bundesliga-Account meldete sich zu Wort. "Wir wünschen dir nur das Beste, Jamal!", hieß es.

Supercup-Finale am Samstag

Das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim gewannen die Bayern auswärts mit 4:2. Das nächste Spiel wartet am Samstag, 22. August, auf die Münchner. Dann müssen sie sich im Finale des Franz-Beckenbauer-Supercups gegen Borussia Dortmund beweisen.