"Show hinlegen": Alphonso Davies und Yann Sommer freuen sich auf FC-Bayern-Testspiel gegen Kawasaki Frontale

Nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern gegen Manchester City steht am Wochenende das nächste Testspiel gegen Kawasaki Frontale an. Yann Sommer und Alphonso Davies freuen sich bereits auf die neue Erfahrung.

München – Im ersten Testspiel der Asien-Tour holte sich der FC Bayern, trotz vielversprechender Ansätze, die erste Niederlage ab. Gegen Manchester City um Ex-Trainer Pep Guardiola gab es ein 1:2.

Am Rande der Partie war noch Zeit für alte und neue Bekanntschaften. João Cancelo umarmte die ehemaligen Teamkollegen. Joshua Kimmich unterhielt sich mit seinem einstigen Förderer aus Bayern-Zeiten. Jamal Musiala war neben den beiden noch etwas schüchtern.

FC Bayern: Yann Sommer freut sich "gegen Teams zu spielen, die wir noch nicht so gut kennen"

Am Samstag dürfte es zu etwas weniger dieser Szenen kommen. Kawasaki Frontale heißt der zweite Testspielgegner. Für den deutschen Rekordmeister eine gänzlich Unbekannte. Trotzdem freut sich Yann Sommer auf die neue Erfahrung.

"Es ist immer schön, gegen Teams zu spielen, die wir noch nicht so gut kennen: Aus einer anderen Liga, aus einem anderen Land. Es ist immer schön, sich mit solchen Teams zu vergleichen. Das ist unser letztes Spiel in Japan, bevor wir gehen. Deshalb werden wir es genießen", sagte der Schweizer bei einem Sponsorentermin.

Alphonso Davies verspricht Show des FC Bayern gegen Kawasaki Frontale

Alphonso Davies schloss sich dem an: "Wie Yann gesagt hat. Wir spielen nicht jeden Tag gegen sie. Es wird spannend zu sehen, wie wir uns gegen sie verhalten. Wir wissen, dass sie alles geben werden, alles in dieses Spiel legen werden. Also müssen wir auch die Qualität, die wir haben, zeigen, das letzte Spiel hier in Japan genießen und eine Show für euch hinlegen!"

Das dritte Testspiel führt den FC Bayern, am 2. August, dann nach Singapur, wenn es gegen den Liverpool FC geht. Vor dem DFL-Supercup gegen RB Leipzig (12. August) steht zudem noch eine Partie gegen die AS Monaco in Unterhaching an.