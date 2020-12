Schlechter als unter Klinsmann: FC Bayern stellt negativen Vereinsrekord auf

Der FC Bayern gewinnt zwar das Topspiel bei Bayer Leverkusen 2:1, geht aber in der Bundesliga zum siebten Mal in Folge mit 0:1 in Rückstand - und stellt damit einen negativen Vereinsrekord auf.

19. Dezember 2020 - 22:02 Uhr | AZ

München - Sie können es einfach nicht abstellen: Auch im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen (2:1) müssen die Bayern einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen - zum siebten Mal in Folge. Negativer Vereinsrekord! Der bislang schlechteste Serie datierte noch aus der Saison 2008/09, damals stand ein gewisser Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie. Zeiten, die der Großteil der Bayern-Fans schon längt verdrängt hat. Bayern dreht serienweise Rückstände Der große Unterschied zur Serie unter "Klinsi": Im Gegensatz zu damals haben die Bayer trotz aller Rückstände kein einziges Spiel verloren. Beim Topspiel in Leverkusen zeigte das Team von Hansi Flick einmal mehr seine Moral unter Beweis, drehte die Partie und belohnte sich mit der Weihnachtsmeisterschaft. Auch eine Qualität...