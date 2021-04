Sabitzer: Titel-Duell leipzig gegen München "nur ein Spiel"

Marcel Sabitzer hat die Bedeutung des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen RB Leipzig und Tabellenführer Bayern München heruntergespielt. "Natürlich sind die Vorzeichen so, dass wir weit weg wären, sollten wir verlieren, und bei einem Sieg wieder nah ranrücken. Aber am Ende ist es nur ein Spiel. Wie die Saison danach verläuft, wird man sehen", sagte der Mittelfeldspieler der Sachsen dem "kicker" (Donnerstag). "Jetzt steht erst mal das eine Spiel vor der Tür, und da trauen wir uns einen Sieg zu. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir den Titel holen", sagte der 27-Jährige Österreicher vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

01. April 2021 - 08:31 Uhr | dpa

Leipzigs Marcel Sabitzer. © Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa/Archivbild