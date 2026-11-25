Nach AZ-Informationen wurde der neuerliche Aussetzer von Jamal Musiala erst spät an die Bosse des FC Bayern kommuniziert; Eberl gerät in den Fokus. Auch durch brisante Enthüllungen im "Stern". Und: An der Säbener Straße kommt es am Dienstagvormittag zu einem überraschenden Treffen.

Der Fall Jamal Musiala ist ein weiterer Beleg dafür, wie tief die Gräben in der Führungsetage des FC Bayern tatsächlich sind. Wie die AZ erfuhr, war die am Montag vergangener Woche erlittene Absence des 23-Jährigen Auslöser für neuen Zoff.

Denn Sportvorstand Max Eberl soll den Aufsichtsrat, der am Abend des Vorfalls tagte, nicht über den erneuten Musiala-Aussetzer informiert haben. Erst im Laufe der Woche wurden die Bosse unterrichtet. Und das störte sie gewaltig.

Öffentliche Rückendeckung und leise Zweifel

So sind auch die Aussagen von Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge zu erklären. Dreesen unterstützte auf dem AZ-Sofa Uli Hoeneß, der schon zuvor bei Musiala von einem "Dilemma" gesprochen hatte. "Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand", sagte Hoeneß im BR.

Unter anderem Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (r.) äußerte Zweifel bei Musiala. © IMAGO/Ulrich Wagner

Dreesen meinte dazu, dass Hoeneß mit dem Thema "sensibel umgegangen" sei: "Deswegen hoffen wir, dass Jamal zurückkommt. Wir schauen uns das an, wie das Niveau ist, auf dem er spielt. Und dann müssen wir uns das in aller Ruhe anschauen und bewerten und uns im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns dann alle gemeinsam und er ist der alte Jamal – oder aber, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer Jamal ist, muss man darüber sprechen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Rummenigge stellt Gehalt und Zukunft in Frage

Noch deutlicher wurde Rummenigge, der am Freitag nach dem 1:1 gegen Köln sagte: "Das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat. Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar."

Außerdem könne er es sich "nicht vorstellen", ergänzte Rummenigge, "dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde."

Sportvorstand Max Eberl hat den Musiala-Vertrag ausgehandelt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Speziell der Aufsichtsrat fühlt sich in der Causa Musiala nach AZ-Informationen nicht ausreichend informiert von Eberl und Musialas Beratern. Das zeigt nun auch ein Bericht des "Stern". Demnach hege man den Verdacht, dass es um Musialas Gesundheit noch schlimmer stehen könnte, als von dessen Seite kommuniziert. Nach zwei Zusammenbrüchen im Sommer war von einer neurologischen Dysfunktion mit Absencen die Rede.

Neue Details zu Anfällen und medizinischer Betreuung

Laut "Stern" soll Musiala schon am 7. April vor dem Champions-League-Spiel bei Real Madrid eine Absence erlitten haben. Ebenfalls brisant: Musiala wird nach Angaben des Magazins von zwei selbst ausgesuchten Neurologen behandelt – und nicht von einem Neurologen des FC Bayern. Außerdem sollen die Münchner Musiala im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von bis zu sechs Monaten zugesichert haben, üblich sind sechs Wochen.

Der FC Bayern hofft, dass Musiala wieder auf sein Topniveau kommt. © IMAGO/Ralf Brueck

Ausgehandelt wurde der Vertrag hauptsächlich von Sportvorstand Eberl. Musiala soll ein Megagehalt von 25 Millionen Euro jährlich verdienen. Darin enthalten sind laut "Stern" ein hohes Grundgehalt und hohe Sonderzahlungen, die unabhängig davon sind, wie viele Spiele Musiala bestreitet.

Weiter steht die Frage im Raum, seit wann Musialas Krankheit wirklich bekannt ist. Wann wussten der Spieler und sein Management davon – und wann de Klub? Bei Musialas Vertragsverlängerung im Februar sollen die Absencen kein Thema gewesen sein – zumindest beim FC Bayern.

Musiala-Berater am Dienstag an der Säbener Straße

Klar ist: Die Bosse werden in den kommenden Tagen und Wochen noch einige Gespräche führen – mit Eberl und der Musiala-Seite. Der Anfang wurde offenbar bereits am Dienstag gemacht: Von der "Bild" veröffentlichte Fotos zeigten, wie die Musiala-Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffl um 11.06 Uhr die Bayern-Geschäftsstelle an der Säbener Straße betraten.

Rund eine Stunde tauschten sich Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer sowie die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Max Eberl mit Musialas Management aus. Eberl berichtete nachmittags am Münchner Flughafen vor dem Start des Teams nach Lille von "einem konstruktiven Gespräch". Ein zentrales Ergebnis sei, "mit Jamal zu reden, nicht über Jamal. Ruhe für Jamal. Das ist das Zauberwort."

Musiala soll alle Unterstützung erhalten, "um wieder der Alte zu werden und vielleicht sogar noch stärker", so Eberl. Doch daran gibt es intern Zweifel.

FC Bayern veröffentlicht Statement: Erste Symptome bei Musiala im April 2025

Am Mittwoch bestätigte der Klub das Treffen mit der Musiala-Seite in einem offiziellen Statement. Auch darin hieß es: "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und weiter: "Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik." Der Klub und die Agentur des Spielers hätten sich darauf verständigt, "die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen".