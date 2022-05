Rückblick: Das waren die fünf schönsten Momente der vergangenen Meisterfeiern des FC Bayern

Endlich wieder eine richtige Meister-Sause am Marienplatz. Nach zwei Jahren Pause feiert der FC Bayern am Wochenende mit OB Reiter und tausenden Fans in der Innenstadt. Grund genug, einen kleinen Blick zurück auf die schönsten Momente am Rathaus zu werfen.

München – Es ist schon ein Weilchen her, dass der Marienplatz ganz in rot und weiß leuchtete. Die letzten Meisterfeiern des FC Bayern wurden eher unter der Kategorie "im kleinen Rahmen" abgespeichert und schnell vergessen. Am Sonntag (ab 13:15 live im BR) gibt es wieder eine große Party.

Bevor es raus auf den Balkon geht, ist Zeit, einen Blick zurück auf die schönsten Momente der letzten Meisterfeiern zu werfen. Ein grölendes Feierbiest, Party am Champs Élysées und ganz viel Herz bei einem emotionalen Abschied.

2000 - Die Forderung nach rot weißen Trikots

Sammy Kuffours Gesangseinlage bleibt unvergessen. Er sang den Klassiker "rot-weiße Trikots - wir wollen rot-weiße Trikots" mehr schlecht als recht. Das war den 20.000 Fans an dem Tag allerdings völlig egal. Denn die Meisterschaft wurde zwar in rot-blauem Trikot klargemacht, dafür aber umso spannender erst am letzten Spieltag im Fernduell mit den von Christoph Daum trainierten Leverkusenern. Grund genug für Stefan Effenberg, noch ein "Vizemeister Daum" auf die Melodie von Sierra Madre auf den Marienplatz zu brüllen.

2010 - "Wer hat die beste Verteidigung?"

Ex-Coach Louis van Gaal spulte seine ganz eigene Saisonrückschau auf dem Rathausbalkon ab. Das selbsternannte "Feierbiest" fragte, welches Team in dieser Saison die beste Verteidigung und den besten Angriff in der Liga hatte. Klar, der FC Bayern und somit: "der verdiente Meister nicht nur von München". Ein paar Tage später stand zudem noch das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand an und so hoffte van Gaal, "vielleicht auch die Besten von Europa" zu werden.

Mit dem selbstherrlichen Louis van Gaal (M.), einst Ajax-Coach und Bayern-Trainer, verbindet Marcel Reif eine "Hass-Sympathie". © dpa

2010 - "Isch 'abe gemacht fünf Jahre mehr" - Jubel auf dem Marienplatz

Es wurde nichts mit dem besagten Gewinn der Champions League, die Bayern verloren 0:2. Aber einen Tag nach der Finalpleite griff sich Frank Ribéry das Mikrofon. "Ich kann nicht sprechen Deutsch", waren die ersten Worte, die er mit wunderbarem französischem Akzent an die Massen auf dem Marienplatz richtete. Was er sagen wollte, haben trotzdem alle verstanden. Kurz zuvor verlängerte Ribéry mit "Monsieur Rummenigge" seinen Vertrag um fünf Jahre.

2016 - Aux Champs Élysées – die Bayern Boygroup bei der Meisterfeier

Sechs Jahre später griff Spaßvogel Thomas Müller den Akzent wieder auf. Er gab das Mikrofon wieder an Ribéry, der diesmal keine Vertragsverlängerung verkündete, sondern sein musikalisches Talent unter Beweis stellen wollte. Die ersten Zeilen des berühmten französischen Songs "Aux Champs-Elysées" von Joe Dassin kamen ihm noch leicht über die Lippen. Dann gab es einen kleinen Hänger und Ribéry rettete sich, indem er seinen französischen Kumpel Kingsley Coman die Worte "Ich liebe dich" beibrachte.

2017 - "Weilst a Herz hast wie a Bergwerk"

Gänsehaut-Feeling ab jetzt in den nächsten Zeilen für alle Bayern Fans. 2017 gab es den emotionalen Abschied von Philipp Lahm nach 22 Jahren FC Bayern. Grund genug für Thomas Müller und David Alaba, als kleines Dankeschön den Hit "Weilst a Herz hast wie a Bergwerk" von Rainhard Fendrich anzustimmen. Der ganze Marienplatz sang mit.

Der ganze Platz? Nein, nicht ganz! Coach Carlo Ancelotti wusste nicht so ganz genau, was da gerade vor ihm passierte und wünschte sich wahrscheinlich schnell die Sommerpause her.