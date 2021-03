FC Bayern: Lewandowski verletzt von der Nationalmannschaft abgereist  Ausfall gegen Leipzig droht

Robert Lewandowski hat sich beim WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft am Sonntagabend verletzt. Ein Ausfall im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ist wahrscheinlich.

Warschau - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern! Sechs Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig hat Weltfußballer Robert Lewandowski eine Verletzung erlitten. Der 32-Jährige musste am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

Robert Lewandowski: Uli Hoeneß erkundigte sich telefonisch

"Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus", sagte der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der sich als RTL-Experte spät am Sonntagabend sofort telefonisch nach Lewandowski erkundigte. Der Torjäger hatte kurz bevor er den Platz verließ einen Zweikampf im Strafraum bestritten.

Wie geht es Robert Lewandowski?

"Er hat ein wenig Schmerzen im Knie verspürt", sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa. "Deshalb haben wir ein wenig Eis draufgepackt. (...) Er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen. Wie gesagt, wir hoffen, es ist nichts Ernstes."

Mittlerweile hat sich der polnische Verband zu Wort gemeldet. Bayerns Stürmer habe sich demnach eine Bänderverletzung am rechten Knie zugezogen und ist vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Es wird mit einer Ausfallzeit von fünf bis zehn Tagen gerechnet. Damit steht Lewandowski im möglicherweise vorentscheidenden Titelduell am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung.

Matchwinner Robert Lewandowski erzielte vor Verletzung zwei Tore

Vor dem Zweikampf war Lewandowski wieder einmal der entscheidende Spieler gewesen. Der Bayern-Profi erzielte beim 3:0 die ersten beiden Treffer. In der WM-Qualifikation spielt Polen am Mittwoch (20.45 Uhr) in England – nun allerdings ohne Lewandowski.