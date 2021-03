Der Lewandowski-Schock: Flick hat als Ersatz drei Optionen

Bayerns Weltklassestürmer verletzt sich im Spiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra am rechten Knie und droht gegen Leipzig auszufallen. Uli Hoeneß: "Mir ist das Herz stehen geblieben."

München - Als der polnische Verband am Montag um die Mittagszeit Details zur Verletzung von Robert Lewandowski veröffentlichte, standen Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting bei herrlichem Frühlingswetter auf dem Rasenplatz des FC Bayern und spielten Fünf gegen Fünf.

Lewandowskis Einsatz gegen Leipzig ist nach Verletzung fraglich

Sie ahnten da wohl noch nicht, dass ihnen die aktuell komplizierteste Aufgabe im Weltfußball blühen könnte: Lewandowski, den Weltfußballer und zweifellos besten Spieler dieser Saison, zu ersetzen. Doch genau dazu könnte es kommen, denn Lewys Einsatz im Topspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist ebenso fraglich wie sein Mitwirken im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 7. April. Der Lewandowski-Schock.

Eine "Schädigung des Seitenbandes" im rechten Knie stellten die Ärzte der polnischen Nationalmannschaft nach dem 3:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra beim Bayern-Stürmer fest. Lewandowski hatte zuvor noch zwei hübsche Tore erzielt, ehe er leicht humpelnd den Platz verlassen musste. Andorras Abwehrspieler Albert Alavedra Jimenez war Lewandowski in der 63. Minute bei einem Getümmel im Strafraum unglücklich aufs Bein gefallen. "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben", sagte RTL-Experte Uli Hoeneß im fernen Köln beim Betrachten der Szenen aus Warschau. Er hoffe, "dass nicht viel passiert ist", erklärte Hoeneß weiter und führte sogleich ein paar Telefonate, um Näheres zu erfahren. "Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus", meinte Bayerns Ehrenpräsident.

Bitter für den FC Bayern: Stürmer Lewandowski spielte bislang in Topform

In der Tat: Es hätte noch übler ausgehen können. "Fünf bis zehn Tage" wird Lewandowski nach Angaben des polnischen Verbandes allerdings fehlen, er verpasst damit auch das Spitzenspiel in der WM-Quali am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) in England. Das Risiko sei "zu hoch, dass sich die Verletzung verschlimmert", hieß es. Diese Entscheidung sei "angesichts der bevorstehenden Euro die einzig richtige". Vernünftig. Und doch extrem bitter für den FC Bayern in dieser entscheidenden Phase der Saison. Lewandowski spielt seit Monaten in Gala-Form, in 36 Spielen für die Münchner war er an 50 Toren direkt beteiligt. Allein in der Bundesliga hat Lewy schon 35 Mal getroffen, nur fünf Tore fehlen ihm bis zur Bestmarke von Gerd Müller. Jetzt der Rückschlag.

Flicks Möglichkeiten nach Ausfall: Müller als Neuner?

"Er hat ein wenig Schmerzen im Knie verspürt", sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa. "Deshalb haben wir ein wenig Eis draufgepackt. (...) Er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen." Am Montag reiste Lewandowski zur weiteren Behandlung von Warschau nach München. Sollte der Topstar gegen Leipzig ausfallen, hat Trainer Hansi Flick mehrere Optionen. Choupo-Moting könnte als klassischer Mittelstürmer ins Angriffszentrum rücken, der kamerunische Nationalspieler hat in dieser Saison bislang fünf Tore erzielt und bei seinen Kurzeinsätzen meist überzeugt. Auch Müller wurde in der Vergangenheit schon als Neuner eingesetzt, er kann seine Stärken aber am besten einbringen, wenn er aus der Tiefe kommt.

Flick könnte daher das "Modell Nationalmannschaft" anwenden. Bundestrainer Joachim Löw operierte gegen Island und Rumänien ohne echten Mittelstürmer, stattdessen wirbelten vorne die Bayern-Angreifer Serge Gnabry und Leroy Sané sowie Chelseas Kai Havertz. Eine solche Variante mit Müller, Gnabry, Sané und Kingsley Coman wäre auch bei den Münchnern denkbar. Abwarten. Bis Samstag hat Lewandowski ja noch Zeit, um die Verletzung auszukurieren. "In 5-6 Tagen ist das Problem vorbei. Bitte keine Panik!", twitterte Polens Verbandspräsident Zbigniew Boniek. Aber eng wird's schon.