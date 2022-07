Robert Lewandowski ist weg: Wird Sadio Mané Bayerns neuer Elfmeterschütze?

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski braucht der FC Bayern einen neuen Elfmeterschützen. Für die Lewy-Nachfolge gibt es einige Bewerber.

Nicht nur die Tore von Robert Lewandowski aus dem Spiel wird der FC Bayern in Zukunft schmerzlich vermissen. Der polnische Nationalstürmer war auch Bayerns Elfmeterschütze Nummer eins. In seinen acht Jahren beim deutschen Rekordmeister jubelte der 33-Jährige in der Bundesliga insgesamt über 35 Treffer vom Punkt.

Lediglich vier Mal vergab er in Deutschlands höchster Spielklasse für die Münchner aus elf Metern. Eine starke Quote für den 33-Jährigen! Doch wer übernimmt künftig Verantwortung bei den Bayern?

Sadio Mané verwandelt ersten Elfmeter nach Lewandowski-Abgang

In Spiel eins nach Lewandowski schnappte sich Neuzugang Sadio Mané prompt das Leder und schritt selbstbewusst zum Punkt. Den fälligen Strafstoß nach einem Foul an Lucas Copado verwandelte er anschließend zur frühen 1:0-Führung (5.) gegen D.C. United.

Doch Routine hat Afrikas Fußballer des Jahres in diesem Fall keineswegs: Den einzigen Elfmeter in der Premier League vergab Mané 2016 für den FC Liverpool. Beim FC Bayern würde der 30-Jährige künftig gerne öfters schießen, doch hier hat sich Trainer Julian Nagelsmann noch nicht auf den neuen Schützen Nummer eins festgelegt.

Auch Joshua Kimmich würde gerne Elfmeter schießen

Eine Absprache gebe es laut Serge Gnabry noch nicht: "Ich glaube, es gibt viele, die gerne Elfmeter schießen würden. Es ist immer so ein Glückstor, wenn man ihn rein macht. Schauen wir erst mal in der Saison", sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 6:2-Testspielerfolg in Washington.

Auch Teamkollege Joshua Kimmich hat sich zuletzt für die Ausführung kommender Elfmeter beworben. "Ich würde auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar andere. Vielleicht müssen wir da mal ein Shootout machen", erklärte Bayerns Mittelfeldspieler. Neben Thomas Müller, der in der Vergangenheit schon immer mal wieder erfolgreich für die Münchner vom Punkt antrat, gibt es nun mehrere Anwärter auf das Lewandowski-Erbe aus elf Metern.