Robert Lewandowski: "Es war beim FC Bayern zuletzt nicht leicht für mich"

Robert Lewandowski ist auch in dieser Saison der mit Abstand torgefährlichste Spieler der Bundesliga. Zuletzt habe er sich laut eigener Aussage allerdings schwer damit getan, Tore zu schießen. Grund dafür ist die enorm offensive Ausrichtung beim FC Bayern.

München - Es ist eine bemerkenswerte Quote, die Robert Lewandowski in diesem Herbst bereits vorzuweisen hat. 13 Treffer in elf Bundesligaspielen, acht weitere erzielte er in den bisherigen vier Gruppenspielen der Champions League. Alles bestens also? Nicht ganz.

Aktuell weilt der polnische Superstar bei der Nationalmannschaft, bei der er sich im Rahmen einer Pressekonferenz zu seiner Situation bei den Bayern geäußert hat. Dabei ließ der Weltfußballer durchblicken, dass ihm die enorm offensive Ausrichtung unter Trainer Julian Nagelsmann beim Toreschießen nicht unbedingt entgegenkommt.

Lewandowski nicht richtig ins Bayern-Spiel eingebunden

"Bei Bayern war es in letzter Zeit nicht einfach für mich, in gefährliche Räume und zu Torchancen zu kommen", wird der 33-Jährige vom polnischen Portal " " zitiert. "Wenn man mit sechs Offensivspielern spielt und der Gegner sehr defensiv ist, ist es für einen Stürmer nicht einfach", erklärte Lewandowski weiter.

Auch mit der Integration ins Bayern-Spiel war der Weltfußballer in den vergangenen Wochen nicht ganz zufrieden, wie er durchblicken lässt. "In den letzten Spielen hat es eine Weile gedauert, bis ich einen Platz gefunden und den Ball bekommen habe. Es gab Spiele, in denen ich in den ersten 20 Minuten nicht viele Bälle bekommen habe", erzählte der Torjäger.

Lewandowski: "Für mich ist es auch manchmal schwer"

Zwar seien die Bayern immer in der Lage, sich früher oder später Chancen zu erspielen, "aber es ist nicht so, dass mir das alles so leicht fällt. Für mich ist es auch manchmal schwer. Ich weiß, dass ich in diesen Situationen Ruhe und Geduld brauche".

Mit der polnischen Nationalmannschaft geht es für Lewandowski am kommenden Freitag nach Andorra, am Montag kommender Woche muss die Elf von Paulo Sousa gegen Ungarn ran. Aktuell belegen die Polen in Gruppe I Platz zwei, der zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigt. Der Rückstand auf Tabellenführer England beträgt drei Punkte.