Revanche für die 2:8-Klatsche in Lissabon? Bayern könnte erneut auf Barcelona treffen

Bevor die letzten Gruppenspiele der UEFA Champions League am Abend noch absolviert werden, richtet sich der Blick beim FC Bayern mit einem Auge schon in Richtung Achtelfinale. Dort drohen dem Rekordmeister bereits jetzt schon Hammerlose.

München - Während einige Mannschaften noch um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League kämpfen, steht der FC Bayern bereits seit dem vierten Spieltag als Gruppensieger fest. Als Erster der Gruppe A treffen die Bayern damit im Achtelfinale auf einen der Gruppenzweiten der sieben anderen Gruppen.

Sollte RB Leipzig am Mittwochabend als Gruppenzweiter feststehen, wäre dieses Duell im Achtelfinale jedoch noch nicht möglich, da erst ab dem Viertelfinale Teams aus dem gleichen Landesverband aufeinandertreffen können.

Rückspiel gegen Barcelona droht

Bereits sicher als Gruppenzweiter im Achtelfinale sind nach Dienstagabend der FC Barcelona (Spanien), der FC Sevilla (Spanien), der FC Porto (Portugal) sowie BVB-Gruppengegner Lazio Rom (Italien). Besonders das Duell mit dem FC Barcelona hätte seinen Reiz – so besiegten die Bayern im August Lionel Messi und Co. auf dem Weg zum Triumph in Lissabon in einem furiosen Spiel mit 8:2.

Weitere mögliche Gegner entscheiden sich erst am Mittwochabend in den restlichen Gruppenspielen. Als Kandidaten kommen hierbei Atalanta Bergamo (Italien) oder Ajax Amsterdam (Niederlande) sowie Real Madrid (Spanien), Inter Mailand (Italien) oder Schachtar Donezk (Ukraine) in Frage.

Auch eine Neuauflage des Champions-League-Finals der vergangenen Saison ist rechnerisch im Bereich des Möglichen. Schafft Paris Saint-Germain (Frankreich) im Nachholspiel gegen Istanbul Basaksehir (Türkei) keinen Sieg, könnten die Pariser bereits im Achtelfinale erneut auf die Truppe von Hansi Flick treffen.