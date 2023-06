Real-Flirt und neue Konkurrenz: Bayern-Star Davies wird sich steigern müssen

Nachdem er zuletzt wegen Wechselgerüchten in den Schlagzeilen gestanden hatte, bekannte sich Alphonso Davies mittlerweile zum FC Bayern. Mindestens in der kommenden Saison wird er noch für die Münchner auflaufen. Der Kanadier wird besonders im Fokus stehen.

München - Zeichnet sich beim FC Bayern der Abgang des nächsten Top-Stars ab? In den vergangenen Wochen kokettierte Nedal Huoseh, Berater des kanadischen Linksverteidigers, öffentlich mit einem Wechsel seines Klienten. Laut übereinstimmenden Medienberichten zeigt insbesondere Real Madrid Interesse am Linksverteidiger.

Der Vertrag des pfeilschnellen Flügelspielers läuft noch bis 2025. Die Bayern würden am liebsten verlängern, die Gespräche zwischen Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Spielerseite verliefen positiv. Nach dem Bosse-Beben haben sich Davies und dessen Berater jedoch dazu entschieden, die Verhandlungen bis 2024 auf Eis zu legen.

Davies-Abgang vom FC Bayern ist in diesem Sommer kein Thema

Ein Abgang in diesem Sommer ist nach AZ-Informationen aber kein Thema, auch Davies selbst hat sich zuletzt zum Verein bekannt. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen", erklärte der Kanadier.

Um einen Abgang in diesem Sommer müssen sich die Fans also keine Sorgen machen. Im nächsten Jahr könnte sich die Situation aber gänzlich anders darstellen. Sollte der Vertrag bis dahin nicht verlängert sein, müssten die Münchner einen Verkauf in Betracht ziehen, um Davies nach Vertragsablauf 2025 nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

Mit derselben Konstellation sind die Verantwortlichen der Münchner aktuell bei Benjamin Pavard und Lucas Hernández konfrontiert, vor einem Jahr war dies auch bei Robert Lewandowski der Fall.

In Raphael Guerreiro hat Alphonso Davies erstmals einen ernstzunehmenden Konkurrenten

Mindestens eine Saison wird der 22-Jährige aber noch für den Rekordmeister auflaufen. Die kommende Spielzeit dürfte für Davies eine besondere werden. Nicht nur, weil es seine letzte im Bayern-Trikot sein könnte, sondern auch, weil er in Raphael Guerreiro erstmals einen ernstzunehmenden Konkurrenten im Nacken hat.

Seit seinem Durchbruch bei den Bayern im Herbst 2019 war der Kanadier auf der Linksverteidigerposition absolut gesetzt, egal unter welchem Trainer. Der fehlende Konkurrenzdruck war dem großen Shooting-Star des Triple-Jahres 2020 irgendwann aber auch anzumerken. In den vergangenen Jahren rief er seine Top-Leistungen nicht immer konstant ab und wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Davies wird sich steigern müssen, um seinen Stammplatz beim FC Bayern zu behalten

So auch in der abgelaufenen Saison, in der Davies unter seinen Möglichkeiten blieb. Insbesondere in der Offensive fehlte ihm bisweilen die Effektivität, unter dem Strich standen drei Tore und acht Vorlagen. Den Schlussspurt der Spielzeit verpasste er dann aufgrund eines Muskelbündelrisses.

Will er seinen Status als Stammspieler behalten, wird sich Davies im neuen Jahr steigern müssen. Konkurrent Guerreiro hat eine starke Saison beim BVB hinter sich und gilt als einer der Lieblingsschüler von Trainer Thomas Tuchel, beide arbeiteten in der Saison 2016/17 erfolgreich zusammen in Dortmund.

Für Davies geht es zudem darum, im Poker um einen neuen Vertrag – sei es mit Bayern oder Real Madrid – Argumente zu sammeln. Bei den Verantwortlichen beider Vereine wird er in den nächsten Monaten jedenfalls besonders im Fokus stehen.