Pech für den FC Bayern: Declan Rice wechselt zu Arsenal London

Arsenal und Tuchels Wunschspieler Declan Rice sollen sich einig sein. Liegt der Fokus des FC Bayern jetzt auf Sofyan Amrabat vom AZ Florenz?

München - Der erste Wunschkandidat von Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat was Besseres vor: FC Arsenal steht offenbar vor der Verpflichtung des englischen Mittelfeldspielers Declan Rice von West Ham United.

Noch fehlt das Angebot

Wie der britische "Guardian" berichtet, liefen die Gespräche zwischen dem Conference-League-Sieger und dem Stadtrivalen aus London in Richtung eines Transfers des 24-Jährigen. Ein offizielles Angebot habe Arsenal noch nicht vorgelegt, die Verantwortlichen beider Klubs seien sich aber mündlich weitestgehend einig geworden. Auch ran.de schilderte diesen Sachstand ähnlich.

Angeblich steht eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) im Raum. Damit könnte der Transfer der teuerste in der Geschichte des Londoner Klubs werden. Der Rekord von Arsenal liegt bei 72 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro), die 2019 für Stürmer Nicolas Pépé gezahlt wurden.

Diese Clubs sind an Declan Rice interessiert

Neben den Bayern schauen auch Chelsea, Newcastle und Manchester United, die allesamt ebenfalls Interesse am Engländer hatten, in die Röhre. Laut "Bild" hat der Transferausschuss der Münchner um die Bosse Uli Hoeneß, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge in der jüngsten Sitzung wegen der neuesten Entwicklungen beschlossen, erst gar kein Angebot für Rice bei West Ham zu hinterlegen.

Kommt Sofyan Amrabat zu den Bayern?

Umso mehr rückt nach AZ-Informationen der Sechser des AC Florenz – West Hams Gegner im Conference-League-Finale – ins Zentrum des Bayern-Interesses: der 26-jährige Sofyan Amrabat, der für Marokko eine starke WM gespielt hat. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Aber Obacht, Bayern: Auch an diesem Mittelfeld-Abräumer haben Chelsea, Manchester United, der FC Barcelona und Atlético Madrid bereits Interesse angemeldet.