Saibari absolviert erstes Bayern-Training, auch Musiala, Davies, Karl und Gnabry zurück.

Was das Klima angeht, müssen sich die Bayern-Stars nach der Rückkehr von der Asien-Tour gar nicht groß umstellen. Beim Trainingsstart am Montagvormittag hatte es an der Säbener Straße schon wieder 30 Grad, auf dem Platz unter der knallenden Sonne war es noch deutlich wärmer. Coach Vincent Kompany war schon wieder sehr engagiert bei der Sache, immer wieder richtete der Belgier lautstark Anweisungen an seine Stars.

Heiß auf die neue Saison: Vincent Kompany. © IMAGO/Jintak Han

Neuzugang Saibari steigt ins Training ein

Auch an ihn: Ismael Saibari. Der marokkanische Neuzugang, für den der FC Bayern rund 50 Millionen Euro an die PSV Eindhoven zahlte, absolvierte sein erstes Mannschaftstraining überhaupt bei den Münchnern. Saibari hatte sich bei der WM einen Muskelfaserriss zugezogen und daher den Trip nach Südkorea und Hongkong verpasst. Nun ist der Offensivspieler voll dabei. Womöglich könnte er schon im Test gegen RB Leipzig am Samstag zum Aufgebot gehören.

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Musiala und Davies zurück auf dem Platz

Gleiches gilt für Jamal Musiala und Alphonso Davies, die nach ihren Verletzungen ebenfalls mit dem Team trainierten. Er erwarte, "dass die Jungs eine Saison spielen, die uns noch stärker macht", sagte Kompany über Musiala und Davies: "Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Leute, die glauben, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber ich weiß, dass man eine Motivation aus solchen Topspielern holen kann."

Nähert sich dem Comeback: Lennart Karl (M.). © fcbayern.com

Auch Serge Gnabry und Lennart Karl, die beide die WM verletzt verpassten, absolvierten Teile des Mannschaftstrainings, ehe sie noch eine individuelle Einheit dranhängten. Kompanys Optionen vor dem Supercup bei Borussia Dortmund am 22. August also immer größer – gerade offensiv.

Talent Ndiaye vor langfristigem Vertrag

Im defensiven Mittelfeld erhält der 18-jährige Bara Ndiaye eine Chance. Der Senegalese hat am Montag seinen ersten Profivertrag bis 2031 unterschrieben. "Er hat in den vergangenen 24 Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Toptalent: Bara Ndiaye. © IMAGO/Jintak Han

Neben Sacha Boey und Bryan Zaragoza (trainierte individuell) soll auch João Palhinha in den kommenden Wochen verkauft werden. Am Portugiesen ist neben Aston Villa nun auch Newcastle United interessiert. Bayern hofft auf eine Ablösesumme in Höhe von circa 25 Millionen Euro.