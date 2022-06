Pressingmaschinen im Anflug: Auf der Bayern-Sechs droht bald Gedränge

Beim FC Bayern könnte es im defensiven Mittelfeld bald deutlich enger zugehen. Der Transfer von Ryan Gravenberch zum deutschen Rekordmeister ist perfekt. Mit Konrad Laimer soll noch ein weiterer Mittelfeld-Motor nach München wechseln und den Konkurrenzkampf neu entfachen.

München - Was lange währt, wird endlich gut. Am Montag gab der FC Bayern endlich den langersehnten Transfer von Wunschspieler Ryan Gravenberch bekannt. Es soll allerdings nicht der letzte Sechser sein, den die Münchner in diesem Sommer unter Vertrag nehmen.

Seit Wochen wird der deutsche Rekordmeister auch mit Konrad Laimer in Verbindung gebracht. Nach " "-Informationen beschäftigen sich die Bayern-Bosse wohl intensiv mit der Personalie, demnach kommen die Verhandlungen mit dem Ligarivalen so langsam in die Gänge.

Neue Konkurrenz für Kimmich und Goretzka beim FC Bayern

Sollte auch der 25-jährige Österreicher noch in diesem Sommer an die Isar wechseln, würde sich der ohnehin schon große Konkurrenzkampf auf dieser Position nochmals verstärken. Im defensiven Mittelfeld hätte der deutsche Rekordmeister dann – Stand jetzt – ein Überangebot!

Bald Konkurrenten im Bayern-Mittelfeld? Leipzigs Konrad Laimer (l.) und Leon Goretzka. © imago/Revierfoto

Das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka gilt als gesetzt, doch Gravenberch und möglicherweise auch ebenjener Laimer könnten vermehrt Druck auf die etablierten Kräfte ausüben. Denn ganz zufrieden war Trainer Julian Nagelsmann mit seinem Herz-Stück in der abgelaufenen Saison nicht. "Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen", sagte der Bayern-Coach erst im Mai, die Arbeit gegen den Ball bereite ihm "Sorgen, das müssen wir in den Griff kriegen". Taktische Anforderungen, die sowohl der Niederländer als auch der Österreicher erfüllen können.

Auch Musiala und Sabitzer können auf der Sechs spielen

Zudem stehen mit Jamal Musiala, Marcel Sabitzer und Marc Roca aktuell noch drei weitere Profis beim FC Bayern unter Vertrag, die allesamt die Rolle vor der Abwehr bekleiden können. Youngster Musiala, der eigentlich etwas offensiver ausgerichtet ist, half in der vergangen Spielzeit des Öfteren im defensiven Mittelfeld aus und machte seine Sache mehr als ordentlich. "Er hat eine gute Aggressivität, auch wenn er Bambi genannt wird. Er hat einen guten Schwerpunkt und weiß, wie er seinen Körper einsetzt", sagte Nagelsmann im März über seinen Schützling.

Sabitzer wird sich nach seiner schwachen Debüt-Saison zunächst weiter mit der Backup-Rolle zufrieden geben müssen. Ein vorzeitiger Abschied aus München kommt für den Österreicher, der noch einen Vertrag bis 2025 hat, aber nicht in Frage. "Sabitzer bleibt auch bei den Bayern. Er hat jetzt ein schlechtes Jahr gespielt", stellte Berater Roger Wittmann in der "Bild"-Sendung " " klar. "Er hat sich vorgenommen, das zu korrigieren."

Marc Roca vor Wechsel zu Leeds United

Anders sieht es hingegen bei Dauerreservist Roca, der eigentlich ebenfalls noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2025 in München hat, aus. Ein Wechsel des 25-jährigen Spaniers zu Leeds United soll unmittelbar bevorstehen. Nach Informationen von " " haben sich beide Vereine offenbar schon auf einen Transfer geeinigt. Demnach sind die Engländer wohl bereit, einen fixen Ablösebetrag von zwölf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zu zahlen – hinzu würden weitere fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kommen.

Auch wenn bei Roca alles nach einem vorzeitigen Bayern-Aus aussieht, der Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld wird in der kommenden Saison definitiv nicht kleiner werden...