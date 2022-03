Ryan Gravenberch: Der bessere Pogba und Familienmensch  so tickt der Wunschspieler des FC Bayern privat

Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam steht im Fokus des FC Bayern. Aber was weiß man über die Familie und das Privatleben des Mittelfeld-Juwels? Hat er eine Freundin und wie verlief die bisherige Laufbahn?

München – "Ja, natürlich. Es gibt Interesse von den Bayern, aber ich denke an mehrere Vereine!" Ryan Gravenberch bestätigte am Dienstag das Interesse des deutschen Rekordmeisters dem niederländischen Sender "NOS".

Laut der niederländischen Tageszeitung "Telegraaf" hat der FC Bayern wohl sein Angebot nun nochmal nach oben korrigiert. Statt zuvor 15 Millionen Euro sollen die Münchner nun 17 Millionen Euro als Fixbetrag für das Talent von Ajax Amsterdam geboten haben. Durch diverse Bonuszahlungen könnte sich die Ablösesumme auf bis zu 25 Millionen Euro erhöhen.

Die Bayern-Bosse wollen den 19-Jährigen, dessen Vertrag 2023 ausläuft, unbedingt verpflichten und seien für Gespräche vergangene Woche bereits nach Amsterdam gereist. Doch was zeichnet Ryan Gravenberch aus? Wie verlief die bisherige Laufbahn des 19-Jährigen und wie tickt Bayerns-Wunschspieler privat? Die AZ stellt den potenziellen Neuzugang vor:

Ryan Gravenberch: Ajax-Eigengewächs als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet

Ryan Gravenberch wurde am 16. Mai 2002 in Amsterdam geboren. Da sein Vater gebürtig aus Südamerika kommt, besitzt er neben der niederländischen Staatsbürgerschaft auch die von Suriname. 2010 wechselte Gravenberch im Alter von acht Jahren von AVV Zeeburgia in die Jugendakademie von Ajax Amsterdam, in der bereits sein älterer Bruder Danzell (Jahrgang 1994) aktiv war.

Dort durchlief Gravenberch sämtliche Nachwuchsteams und unterschrieb im Juni 2018 seinen ersten Profivertrag. Zudem wurde er 2018 mit der "Abdelhak-Nouri-Trophäe" als bester Ajax-Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Der zentrale Mittelfeldspieler trat damit unter anderem in die Fußstapfen von Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Christian Eriksen oder Matthijs de Ligt.

Ryan Gravenberch: Jüngster Spieler der Eredivisie und jüngster Ajax-Torschütze

Am 23. September 2018 feierte Gravenberch gegen PSV Eindhoven sein Profidebüt. Mit 16 Jahren und 130 Tagen löste er Clarence Seedorf als jüngsten Debütanten in der Geschichte der Eredivisie ab. Die nächste Bestmarke folgte nur wenige Tage später im nationalen Pokal. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz traf er prompt und ist damit der jüngste Torschütze der Vereinshistorie.

Nach neun Einsätzen in der Eredivisie in der Saison 2019/20, schaffte er in der folgenden Spielzeit endgültig den Durchbruch. Mittlerweile ist Gravenberch, der aktuell einen Marktwert von 35 Millionen Euro hat, unter Erik ten Hag absolut gesetzt und eine feste Größe im Ajax-Mittelfeld. Seit 2021 ist er auch niederländischer A-Nationalspieler.

Ryan Gravenberch: Moderner Sechser und der Vergleich mit Paul Pogba

Gravenberch gilt als moderner Sechser. Neben der Kopfballstärke des 1,90 Meter großen Mittelfeldspielers zählen die körperliche Robustheit sowie gleichzeitig die technische Finesse zu seinen Stärken. Zudem ist er bereits in jungen Jahren mit einer guten Übersicht ausgestattet.

Aufgrund seiner Spielweise und Position im zentralen Mittelfeld wird er immer wieder mit Frankreichs Paul Pogba verglichen. "Er kann sehr weit kommen. Der Vergleich ist nicht schlecht. Pogba war in jungen Jahren sehr athletisch, war ständig zwischen den Strafräumen unterwegs", sagte Ex-Bundesliga-Spieler Marco van Hoogdalem, der aktuell Co-Trainer der U21 von Roda Kerkrade ist, im Interview mit " ". "Auch Gravenberch ist unglaublich stark, zieht gerne zum Tor".

Ryan Gravenberch (r.) soll ganz oben auf Bayerns Wunschliste stehen. © IMAGO/ANP

Sein ehemaliger Förderer bei Ajax, Brian Tevreden, legte sogar nochmal eine Schippe im Interview mit " " drauf: "Technisch ist er aus meiner Sicht sogar eine bessere Version von Paul Pogba zu dessen Hochzeit bei Juventus Turin, Ryan tritt ähnlich dominant auf dem Platz auf."

Mit seinen jungen Jahren hat Gravenberch aber auch noch Entwicklungspotenzial. Hin und wieder schleichen sich Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten in das Spiel des Youngsters ein. Auch an seiner Torgefährlichkeit muss der 19-Jährige noch arbeiten (in der aktuellen Saison kommt er in 37 Pflichtspielen nur auf zwei Tore sowie sechs Assists).

Hat Ryan Gravenberch eine Freundin?

Über das Privatleben von Gravenberch ist wenig bekannt. Das Ajax-Juwel gibt auf Instagram (insgesamt 289.000 Follower) nur wenig private Einblicke. Ob der 19-Jährige eine Freundin hat, ist offiziell nicht bestätigt, jedoch postete Cindy Peroti vergangenen August ein Bild mit ihm aus Dubai und kommentierte es mit "Mein Herz".

Gravenberch gilt grundsätzlich als Familienmensch: So schrieb er unter eine Aufnahme "Familie ist alles". Bei einer sportlichen Auszeichnung ließ er sich mit seinem Bruder Danzell (ebenfalls Profifußballer, aktuell beim Zweitligisten De Graafschap) ablichten und schrieb darunter "Familie zuerst".

Ansonsten gibt der Mittelfeldspieler nicht nur auf dem Fußballplatz Gas, sondern auch in seiner Freizeit beim Jet-Ski fahren, wie mehrere Bilder auf seinem Instagram-Profil zeigen.