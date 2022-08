Präsident des FC Bayern: Herbert Hainer kandidiert erneut

Herbert Hainer (68) soll Präsident des FC Bayern bleiben. Der Verwaltungsbeirat des deutschen Rekordmeisters hat auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, den früheren Adidas-Chef für eine zweite Amtszeit zu nominieren.

München - Rund zwei Stunden tagte der Verwaltungsbeirat des FC Bayern am Dienstagabend mit dem Präsidium, Vorstandsboss Oliver Kahn und Ehrenpräsident Uli Hoeneß im noblen Seehaus in München – dann war die einstimmige Entscheidung gefallen: Herbert Hainer soll Bayern-Präsident bleiben, am 15. Oktober tritt der 68-Jährige auf der Jahreshauptversammlung zur Wiederwahl an.

"Herbert Hainer hat ein rotes Herz, liebt den Fußball leidenschaftlich und verfügt über einen einzigartigen Erfahrungsschatz als jahrzehntelanger Entscheidungsträger im wirtschaftlichen Bereich. Wir sind glücklich, wie er diesen Verein leitet, wie er unser ,Mia san mia’ lebt, und wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen im Präsidium und Aufsichtsrat die Zukunft des FC Bayern weiter im Sinne des Vereins gestalten wird", erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats, Edmund Stoiber.

Hainer: "Es ist mir eine Ehre"

Hainer selbst meinte: "Ich würde mich sehr glücklich schätzen, dem Verein weitere drei Jahre als Präsident zu dienen. Es ist mir eine Ehre, ein Teil dieses Klubs mit seiner einzigartigen Fan-Gemeinde zu sein, und ich stelle mich den Mitgliedern daher gerne zur Wahl."

Der Verwaltungsbeirat benannte zudem Dieter Mayer (1. Vizepräsident) und Walter Mennekes (2. Vizepräsident) erneut als Kandidaten für ihre Ämter. Als Abschluss gab es am frühen Abend ein gemeinsames Essen auf der Terrasse: Büffelmozzarella, Kalbsfilet und Kirschtiramisu wurden serviert.