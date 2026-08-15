Plötzlich wurden die Notärzte gerufen: Große Bayern-Sorgen um Musiala – zwei weitere Stars verletzt

Der 3:1-Sieg des FC Bayern im Telekom Cup gegen RB Leipzig wird gleich von mehreren Zwischenfällen überschattet. Erst müssen Laimer und Kim verletzt ausgewechselt werden, dann sorgt Musiala plötzlich für einen großen Schockmoment in der Allianz Arena.

Jamal Musiala ging gegen Leipzig kurz vor Schluss aus bislang nicht bekannter Ursache zu Boden, seine Mitspieler leisteten Erste Hilfe.

Jamal Musiala hat beim Telekom Cup für einen Schreckmoment gesorgt. Der Nationalspieler brach ohne gegnerische Einwirkung beim Testspiel gegen RB Leipzig kurz vor Schluss zusammen. Sofort eilten die Betreuer auf den Platz, seine Kollegen leisteten erste Hilfe.

Nach minutenlanger Behandlung konnte der 23-Jährige wieder aufstehen. Er musste aber ausgewechselt werden und verließ unter dem Applaus der Fans den Platz. Was genau dahinter steckte, war zunächst völlig offen. In der Allianz Arena herrschte nach dem Zwischenfall nur noch ein leichtes Raunen.

Laimer und Kim gegen Leipzig verletzt raus

Schon zuvor hatten die Bayern gleich zwei Hiobsbotschaften verkraften müssen. In der Anfangsphase musste Rechtsverteidiger Konrad Laimer aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Nach gut einer Stunde saß dann Innenverteidiger Min-jae Kim am Boden, auch für ihn war vorzeitig Schluss. Er ging nach der Partie aber immerhin einigermaßen rund durch die Mixed Zone an den Reportern vorbei. Eine Diagnose stand bei beiden Spielern zunächst noch aus.

Für Konrad Laimer war die Partie gegen Leipzig schon nach wenigen Minuten beendet. © IMAGO/HMB Media

Das Testspiel gewann der FC Bayern bei der Premiere seines WM-Stars Ismael Saibari gegen Ligakonkurrent RB Leipzig mit 3:1 (1:0). Der Marokkaner führte sich mit einem Assist gleich gut ein. Für beide Teams war es eine Woche vor dem Pflichtspielstart ein wichtiger Gradmesser, es wartet aber noch einige Arbeit auf Vincent Kompany und seinen RB-Kollegen Martin Demichelis.

Immerhin konnte der 55-Millionen-Einkauf Saibari erste Minuten im Münchner Dress schnuppern. Zudem feierten Musiala, dem nach dem deutschen WM-Desaster eine Metallplatte entfernt worden war, und der lange verletzte Alphonso Davies ihr Comeback.

Musiala trifft nach Saibari-Vorlage

Luis Díaz brachte die Bayern bei hochsommerlichen Temperaturen in Führung (13.). Brajan Gruda (52.) glich vor 75.000 Zuschauern aus. Neuzugang Nathaniel Brown (57.) und der nach gut einer Stunde eingewechselte Musiala (81.) nach Vorlage von Saibari machten für die Münchner alles klar.

Bei den Bayern, die am kommenden Samstag um den Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund spielen, fehlten noch die Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die nach einem längeren WM-Urlaub erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zudem waren die lange verletzten Serge Gnabry und Lennart Karl noch nicht im Kader.

Die Münchner Generalprobe für den Supercup steigt am Dienstag bei Zweitligist 1. FC Heidenheim. Ob dann Kane, Olise und Upamecano schon wieder zur Verfügung stehen, ist offen. In die Liga startet der FC Bayern am 28. August gegen den VfB Stuttgart.