Philipp Lahm über Harry Kane: "Wenn der FC Bayern einen Spieler holen will, bekommt man ihn meistens auch"

Philipp Lahm spricht im exklusiven AZ-Interview über die Heim-EM 2024, seine Golf-Künste und Harry Kane: "Wenn der FC Bayern einen Spieler will, bekommt man ihn meistens auch."

München - Dem aktiven Fußball hat Philipp Lahm schon lange abgeschworen. Doch als Turnierdirektor für die Heim-EM 2024 in Deutschland ist der ehemalige Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft noch ganz nah dran am Geschehen.

Im Interview mit der AZ spricht der 39-Jährige über die Chancen der Bayern, Wunschspieler Harry Kane tatsächlich zu verpflichten, den besten Golf-Spieler unter den Fußball-Stars und was er sich vom DFB-Team bei der Euro im kommenden Jahr erhofft.

AZ: Herr Lahm, die Sesamstraße wird heuer 50 Jahre alt, daher haben Sie gemeinsam mit Ihrer Stiftung ein Charity-Golfturnier in Starnberg veranstaltet. Was verbinden Sie denn mit Ernie und Bert?

PHILIPP LAHM: Meine Generation ist mit der Sesamstraße aufgewachsen, jeder, der in den 1980er-Jahren oder vorher geboren wurde, kennt Ernie und Bert. Das ist ja ganz klar.

Wie sieht es mit Ihrem Golfspiel aus, wie ist Ihr Handicap?

Das Handicap ist 10, aber ob ich wirklich spiele, ist eine andere Sache (lacht). Es ist ein Auf und Ab, wie das im Golf eben so ist. Und ich habe zu wenig Zeit. Ich versuche, zweimal im Monat zu golfen. Jetzt steht die Ferienzeit an, da schaffe ich es hoffentlich einmal die Woche. Aber ich bin durch die EURO nächstes Jahr in Deutschland einfach sehr viel unterwegs.

Wer ist denn der beste Golfer unter den Fußballstars?

Thomas Müller. Ich habe schon länger nicht mehr mit ihm gespielt, aber ich glaube, er hat Handicap 3 oder 4. Von denen, die ich kenne, ist er der stärkste.

Philipp Lahm: "Wenn der FC Bayern einen Spieler holen will, bekommt er ihn meistens auch"

Warum fällt Golf vielen Fußballern eigentlich relativ leicht?

Wir Fußballer lieben den Mannschaftssport, aber manchmal ist es auch schön, wenn du alles in der eigenen Hand hast. Vor allem ist es während der Karriere nicht zu anstrengend, wenn du an freien Tagen mal golfen gehst. Man kriegt den Kopf frei, ist in der Natur – da spricht vieles dafür, dass es ein guter Ausgleichssport für Fußballer ist.

Zum aktuellen Geschehen: Was würde ein Transfer von Harry Kane für den FC Bayern und die Strahlkraft der Bundesliga bedeuten?

Wenn der FC Bayern einen Spieler holen will, bekommt er ihn meistens auch. Sie müssen halt dafür Geld zahlen. Aber das ist nicht meine Verantwortung, ich bin gespannt. Es ist eine interessante Transferperiode – nicht nur bei Bayern, sondern auch bei anderen Klubs. Und im August werden wir dann sehen, was passiert ist.

Ihr früherer Teamkollege Bastian Schweinsteiger hat die derzeitige Schwächeperiode im deutschen Fußball auch damit erklärt, dass durch den Einfluss Pep Guardiolas in dessen Zeit beim FC Bayern zu viel Wert auf Kurzpassspiel und Ästhetik gelegt worden sei - und damit Tugenden wie Kampfgeist in den Hintergrund gerückt seien. Wie bewerten Sie Guardiolas Einfluss auf den deutschen Fußball?

Es gibt immer gewisse Phasen, bestimmte Trainer haben Einfluss auf den Fußball. In den 1990er-Jahren waren das die Italiener, später dann Pep bei Barcelona, jetzt aktuell die Engländer mit viel Physis. Wenn ich zurückblicke auf unsere Mannschaft, die 2014 Weltmeister geworden ist, finde ich, dass wir einen guten Mix hatten aus eigenem Ballbesitz und richtig guter Verteidigung. Ich kann nicht beurteilen, was heutzutage in der Jugend alles vermittelt wird, aber man muss grundsätzlich immer einen Mittelweg finden.

Philipp Lahm mit kritischem Blick auf die Heim-EM: "In der DFB-Elf muss sich was tun"

Mit Blick auf die Heim-EM 2024 in Deutschland: Sehen Sie die Möglichkeit, dass es ein zweites Sommermärchen nach 2006 gibt?

Die Zeiten kann man nicht vergleichen, aber in der heutigen Zeit mit all den Herausforderungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, mit der Energiekrise, aber auch dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist es wichtig, dass wir immer mal wieder zusammenkommen und ein Fest feiern, unsere Werte feiern. Da gibt ein so großes Fußballturnier eine unglaubliche Möglichkeit, dass die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt.

Und wie ist Ihre sportliche Prognose für die deutsche Mannschaft?

Es sollte besser laufen als aktuell. Natürlich ist es immer hilfreich, wenn die Heimmannschaft lange im Turnier ist. Noch ist Zeit, aber es muss sich etwas tun! Das steht außer Frage.