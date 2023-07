Neue Sorgen um Manuel Neuer: Hat sich der FC-Bayern-Torwart zu schnell zu viel zugemutet?

Manuel Neuer verpasst offenbar den Trainingsstart kommende Woche, auch die Tour nach Asien soll für ihn in Gefahr sein.

München - Eigentlich schien alles klar zu sein: Manuel Neuer (37) würde Ende kommender Woche gemeinsam mit seinen Bayern-Kollegen die obligatorischen Leistungstests an der Säbener Straße absolvieren und am Samstag ins Trainingslager am Tegernsee starten.

Ein Heimspiel für den Kapitän der Münchner, der im Ort Tegernsee und damit nur wenige Kilometer entfernt vom Trainingsplatz in Rottach-Egern wohnt. Es sollte Neuers Comeback im Mannschaftstraining nach qualvollen Monaten der Reha werden – doch dieser Plan droht nun zu scheitern.

Manuel Neuer: Asien-Reise fraglich, neue Tests sollen Aufschluss geben

Wie Sky am Freitagnachmittag berichtete, verzögert sich Neuers Rückkehr. Demnach wird der Keeper beim Trainingsstart fehlen – und es ist offenbar auch fraglich, ob Neuer die Münchner auf die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August begleiten wird. Weitere Tests sollen in der kommenden Woche Aufschluss über seinen Zustand geben. Neue Sorgen um Neuer!

Seit seinem Unterschenkelbruch, den er sich beim Ski-Tourengehen im vergangenen Dezember zugezogen hatte, hat Neuer kein Spiel mehr bestritten. Im Mai absolvierte er erstmals wieder torwartspezifische Übungen und zeigte sich anschließend optimistisch. "Mir geht es gut. Ich freue mich, jeden Tag an die Säbener Straße zu kommen und dort zu trainieren", sagte Neuer: "Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden. Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen."

Tuchel über Neuer: "Er würde am liebsten morgen im Tor stehen"

Und auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel sehnte das Neuer-Comeback schon herbei, er sagte Mitte Mai: "Ich muss mich bremsen, um nicht euphorisch zu werden. Das ist nicht angebracht nach der Schwere der Verletzung und der Länge der Ausfallzeit. Aber es ist natürlich eine sensationelle Nachricht und top zu sehen, wie Manu arbeitet und sich schrittweise belohnt und zurück auf dem Platz ist." Er wolle aber, so Tuchel weiter, "kein Zeitfenster aufmachen und ihm keinen Rucksack aufsetzen. Er brennt sowieso und würde am liebsten morgen im Tor stehen."

Zum Start der neuen Bundesliga-Spielzeit wollte Neuer wieder die Nummer 1 sein, dafür verzichtete er auf Teile seines Urlaubs und schob Sonderschichten. Hat sich Neuer zu schnell zu viel zugemutet?

Verhindert Neuers Verletzung einen vorzeitigen Sommer-Wechsel?

Nach dessen Verletzung im Winter hatte Bayern reagiert und den Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach als Ersatz verpflichtet. Vielleicht wird Sommer nun doch länger als Stammkeeper gebraucht.