Personalsorgen wachsen: FC Bayern bangt um Niklas Süle und Leon Goretzka

Beim FC Bayern könnten zwei weitere Leistungsträger verletzt ausfallen. Gegen Paris Saint-Germain mussten Leon Goretzka und Niklas Süle frühzeitig ausgewechselt werden.

München - Der FC Bayern hofft auf eine Rückkehr der deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Niklas Süle im Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag bei Paris Saint-Germain. "Beide haben muskuläre Probleme", sagte Trainer Hansi Flick am Mittwochabend nach dem 2:3 in der Champions League gegen PSG.

Zeitnah waren Untersuchungen vorgesehen, die mehr Aufschluss geben sollten. "Wir gehen davon aus, dass sie am Wochenende nicht dabei sein können. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche ausschaut." Am Wochenende sind die Bayern Gastgeber in der Bundesliga für den 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).

Lewandowski glaubt nicht an eine Rückkehr gegen Paris

Goretzka (33. Minute) und Süle (42.) mussten im Münchner Schneetreiben frühzeitig raus. Verzichten mussten die Bayern gegen die Franzosen, bei denen Kapitän Marquinhos vorzeitig ausgewechselt werden musste, auf Serge Gnabry nach einem positiven Corona-Test und auf den am Knie verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski.

Der Pole glaubt nicht an eine Rückkehr für das Rückspiel in Paris. Flick will kein Risiko eingehen. "So eine Verletzung braucht seine Zeit", sagte er. "Wenn so ein Spieler wie Robert Lewandowski ausfällt, ist das nicht schön. Wir haben uns trotzdem genügend Chancen herausgespielt."