Zu still, introvertiert, zurückhaltend? Im Gegenteil! Der nach außen wortkarg wirkende Michael Olise blüht in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern auch in der Kabine auf. Für Tah ist er "der beste Kommunikator".

Michael Olise lächelte. Ob verlegen oder verschmitzt, das war nicht klar. "Well", begann der Franzose, der im Londoner Stadtteil Hammersmith geboren und aufgewachsen ist, auf die Frage, ob er lieber Vorlagen gebe oder selbst treffe, und antwortete nach einer kurzen Bedenkzeit trocken: "Both!" – beides. Ende der Durchsage. Nächste Frage.

Es war der 15. August 2024 als sich Bayerns Sportchef Max Eberl unruhig auf seinem Drehstuhl im Pressekonferenzraum an der Säbener Straße herumdrehte und dann – um die kuriose Situation aufzulockern - mit einem Schmunzeln hinzufügte: "Da wird nicht viel gesprochen, er kommt direkt auf den Punkt." Etwa 100 Wörter in drei Minuten. Mehr sprach der damals 22-jährige Neuzugang Olise nicht bei seiner Vorstellung. 53 Millionen Euro hat der Einkauf von Crystal Palace gekostet. Rückblickend war und ist der Deal einer der besten Transfers des FC Bayern in den vergangenen Jahren.

Die zwei Seiten des Michael Olise

Am Mikrofon und auf dem Platz – das sind zwei Welten für Olise. Hier wortkarg, dort fintenreich. Einsilbig, dafür beidfüßig. Reserviert und andernorts expressionistisch.

Olise begeistert. Er lässt seine Füße sprechen, seine Beinchen. Kaum einer tänzelt über den Platz wie der Rechtsaußen. Was den französischen Nationalspieler (zwölf Länderspiele, drei Tore) so besonders macht: Wie er stets lächelt auf dem Platz. Ob nach Toren oder einem verlorenen Zweikampf, einem Ballverlust. Für die Gegenspieler noch schlimmer: Manchmal lächelt er nach einem Foul an ihm. Well – ihr könnt mir gar nichts!

70 Pflichtspiele hat er für den FC Bayern vor dem Auswärtsspiel der Ligaphase bei Paris St. Germain (Stand: 4. November, 14 Uhr) bestritten, dabei 27 Tore erzielt, 30 Vorlagen beigesteuert. Eine absolute Bereicherung.

Olise als Bayerns Kabinen-DJs nicht unumstritten

Innerhalb der Kabine tritt Olise ganz anders auf als vor Kameras und Mikrofonen. Er ist der Kabinen-DJ, zieht bei den Trainingseinheiten meist die mobile Bass-Box auf den Platz. Dann dürfen die Profis beim Aufwärmen zum Beispiel das Album des US-Rappers Playboi Carti hören. Olise teilt sich den Job mit Alphonso Davies und Jamal Musiala, die in den letzten Monaten aufgrund ihrer Verletzungen jedoch vorwiegend in der Reha weilten. Sie wechseln sich ab. "Oh, da haben wir tatsächlich ein Thema", sagte Leon Goretzka, "das ist momentan sehr umkämpft. Ich hoffe, dass sich eine Seite durchsetzt – aber ich sage nicht, welche."

Trainer Vincent Kompany mit seinen Stars Michael Olise, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Jonathan Tah (v.l.). © IMAGO/Laci Perenyi

Da Olise aufgrund seiner Wurzeln (eine französische-algerische Mutter und ein nigerianischer Vater) oft französische Soulmusik wählt, hat er seine Landsleute Dayot Upamecano, Sacha Boey und den nordöstlich von Paris geborenen Portugiesen Raphaël Guerreiro hinter sich. "Mit seiner Musik und seiner unbeschwerten Art schafft er eine gute Atmosphäre", sagt Upamecano der "L’Équipe".

Die Gegenstimme kommt von Josip Stanisic: "Michael ist kein schlechter DJ, aber es ist mir ab und zu ein bisschen zu viel Französisch." Wenn es ihm zu bunt wird, mischt sich der Musik-Alterspräsident ein, der 30-jährige Serge Gnabry: "Ich muss bestimmen. Ich weiß noch nicht, wer. Vielleicht mach’ ich’s selber." 15 Pflichtspiel-Erfolge hintereinander und dann dieser Kabinenzoff ... Welch’ glückliche Mannschaft, die solche Probleme hat!

"In der WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft ist er der Anführer"

Olise fühlt sich ausgesprochen wohl in München. Er hat einen Vertrag bis 2029. "Ohne Ausstiegsklausel", wie Eberl betonte. Laut dem Sportvorstand sei Olise auf dem Weg, "einer der weltbesten Spieler zu werden." Weil er sich wohlfühlt. Und ein Leader ist.

"In der WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft ist er der Anführer", sagt Jonathan Tah. Regelmäßig teilt Olise von ihm produzierte Rap-Tracks mit den Teamkollegen. "Er ist der Kommunikationschef der Gruppe", meint Tah, "Michael ist total cool." Für Upamecano ist er "ein Freund, immer gut gelaunt. Unter uns, beim Training oder in der Umkleidekabine, ist Michael sehr offen. Er unterhält sich und lacht mit allen."

Nur für die Außenwelt, für die Medien, setzt Olise seine Maske auf. Gute Finte.