Offiziell: Kingsley Coman verlängert bis 2027 beim FC Bayern!

Der FC Bayern hat eine seiner wichtigsten Personalfragen geklärt. Kingsley Coman verlängert seinen Vertrag und bindet sich bis 2027 an die Münchner.

München - Gute Nachrichten von der Säbener Straße: Kingsley Coman hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert. Dies teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

"Vereine auf der ganzen Welt suchen Spieler mit den Fähigkeiten von Kingsley Coman. Diese Vertragsverlängerung ist ein erneutes Beispiel, wie attraktiv unser Club auf internationalem Top-Niveau ist", erklärt Vorstandsboss Oliver Kahn.

Auch Coman zeigt sich sehr glücklich über die Verlängerung, "denn der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und ich weiß, dass wir hier noch viele Möglichkeiten und große Ziele haben. Ich bin nun seit 2015 im Verein - es fühlt sich wie eine große Familie an. Hier ist alles perfekt. Meine besten Jahre als Fußballer liegen noch vor mir, und ich bin froh, dass ich sie beim FC Bayern verbringen werde. Mein größtes Ziel ist der erneute Gewinn der Champions League - und diesmal dann bitte gemeinsam mit unseren Fans."

FC Bayern: Der Coman-Verlängerung gingen zähe Verhandlungen voraus

Die Verlängerung bedeutet das Ende eines monatelangen Vertragspokers. Zwischenzeitlich sollen Klub und Spieler in der Gehaltsfrage deutlich auseinandergelegen haben, woraufhin Coman mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht wurde. Nun hat sich der französische Nationalspieler also langfristig an die Münchner gebunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten steigt der 25-Jährige mit seiner Verlängerung zum erweiterten Kreis der Topverdiener auf.

Der pfeilschnelle Flügelstürmer wechselte im Sommer 2015 von Juventus Turin zu den Bayern, von denen er nach zweijähriger Leihe für eine Ablöse von kolportierten 20 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. Seitdem gewann er mit dem deutschen Rekordmeister unter anderem sechs Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal den DFB-Pokal sowie 2020 die Champions League, als Coman die Bayern im Finale zum Titel köpfte. Insgesamt stand er für die Bayern bislang 217 Mal auf dem Platz, erzielte dabei 46 Tore und bereitete 52 weitere Treffer vor.