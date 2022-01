Neuer nach Corona-Infektion zurück: FC Bayern startet Vorbereitung auf Köln-Spiel

Die Corona-Lage beim FC Bayern entspannt sich langsam wieder. Am Montag hat der Rekordmeister die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln aufgenommen. Mit dabei war auch Manuel Neuer.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern: Manuel Neuer hat am Montag erstmals nach seiner Corona-Infektion wieder eine Trainingseinheit absolviert. Der Nationaltorhüter war im Urlaub auf den Malediven positiv getestet worden und hatte sich daraufhin in Isolation begeben müssen.

FC Bayern: Coman, Richards und Stanisic trainieren individuell

Ohnehin hat sich die personelle Lage im Vergleich zur vergangenen Woche, als sich die Bayern ohne neun infizierte Spieler Borussia Mönchengladbach 1:2 geschlagen geben mussten, mittlerweile wieder entspannt. Schon am Samstag hat der von Corona genesene Corentin Tolisso erstmals wieder am Spielerersatztraining teilgenommen.

Die zwischenzeitlich ebenfalls infizierten Kingsley Coman und Omar Richards befinden sich aktuell ebenso wie Josip Stanisic, der nach überstandenem Muskelbündelriss auf sein Comeback hinarbeitet, im Aufbautraining.

Corona-Rückkehrer beim FC Bayern: Nagelsmann bleibt zurückhaltend

Mit Blick auf die Personalplanung für das Spiel beim 1. FC Köln am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann zuletzt dennoch zurückhaltend. "Was dann an Spielern gegen Köln wieder zur Verfügung steht, werden wir sehen. Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen", sagte der 34-Jährige am Freitagabend.

Gerade bei den Franzosen Coman und Tolisso müsse man nach Verletzungen und wegen muskulärer Anfälligkeiten zunächst schauen, wie sie auf das Training reagieren würden. Man wolle "nicht blindlings irgendwo reinlaufen".