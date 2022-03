Noten zum FC Bayern gegen Union Berlin: Neuer und Lewandowski in Bestform, Coman trifft traumhaft

Der FC Bayern gewinnt gegen Union Berlin mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München – Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga auf Meisterkurs: Nach zwei Unentschieden zuletzt besiegte das Team von Trainer Julian Nagelsmann Union Berlin am Samstagabend souverän und glanzvoll mit 4:0. Wer dabei besonders überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

Neuer schnappt sich Kahn-Rekord - Nianzou mit Debüt-Tor

MANUEL NEUER – NOTE 2: Mit seinem 311. Sieg nun die Nummer eins in der Bundesliga-Historie, Neuer ließ Oliver Kahn (310) hinter sich. Was für eine Karriere! Und was für eine Parade: Lenkte Knoches Kopfball famos aus dem linken Eck (21.), ein typischer Neuer. Mit dem Ball am Fuß ebenfalls stark.

JOSIP STANISIC – NOTE 4: Erstes Spiel für den kroatischen Internationalen seit 30. Oktober – damals übrigens bei Union Berlin. Anschließend lange von einer Muskelverletzung gestoppt. Beim Comeback rechts hinten ein bisschen zu ungenau, seine Flanke flog ins Seitenaus (10.). Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken, steigerte sich aber in der zweiten Halbzeit.

TANGUY NIANZOU – NOTE 2: Der 19-jährige Franzose durfte mal wieder starten, Benjamin Pavard fehlte (Corona-Quarantäne). Sofort gut in der Partie, aufmerksam im Stellungsspiel und in den Zweikämpfen. Bei Laufduellen mit kleineren Problemen, im Kopfball dafür sehr stark: Nickte nach Kimmich-Ecke zum 2:0 ein (25.). Nianzous erster Pflichtspieltreffer für Bayern im 23. Einsatz.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Anstelle von Niklas Süle (Muskelfaserriss) in der Abwehrmitte neben Nianzou aufgeboten. Führte sich mit einem schlimmen Fehlpass ein (9.), solche Patzer sieht man von Upamecano zu oft. Stabilisierte sich danach, insgesamt eine ordentliche Leistung.

Mittelfeld agiert stark - Coman trifft traumhaft

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 3: Diesmal links hinten in der Viererkette gebraucht, Nagelsmann hatte vor der Partie vom Franzosen mehr Kommunikation auf dem Platz gefordert. Spielte Coman den Ball vor dem 1:0 zu, solider Auftritt. Rettete noch auf der Linie (53.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Bayerns Mittelfeldchef mit gewohnt guten Pässen – wie auf Müller in den Strafraum (24.). Per Eckball Vorbereiter des 2:0, in dieser Disziplin zeigen die Münchner einen Aufwärtstrend. Kimmich war immer Herr der Lage, mit viel Übersicht.

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Der Youngster blieb in der Startelf, obwohl die Sechser Corentin Tolisso und Leon Goretzka in den Kader zurückkehrten. Wuselig im Zweikampf, Musiala hat sich defensiv deutlich verbessert. Offensiv mit der Super-Vorlage zu Lewandowskis 4:0.

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Beim 5:2 gegen Union in der Hinrunde mit einem herrlichen Winkel-Treffer. Diesmal nicht minder schön und erfolgreich: Mit Wucht und Präzision ins rechte Eck zum 1:0 (16.), Luthe war noch mit den Fingerspitzen dran. Coman hätte später auf 3:0 erhöhen können – zielte zu hoch (42.). Tolles Spiel von ihm.

THOMAS MÜLLER – NOTE 2: Der Bayern-Zehner war an nahezu jedem Angriff beteiligt, bewegte sich sehr clever in den freien Räumen. Auch wenn es nicht mit einem eigenen Tor oder einer Vorlage klappte: Müller mit einer guten Leistung. Fantastischer Pass auf Musiala vor dem 4:0.

Lewandowski kratzt an nächstem Müller-Rekord

LEROY SANÉ – NOTE 3: Mit schwankender Form zuletzt – im Training und in den Spielen. Kam gegen Sheraldo Becker zu spät, der Berliner köpfte vorbei (6.). Dann schoss er weit neben den Union-Kasten (12.). Ein bisschen unglücklich, Lewandowski spitzelte ihm in aussichtsreicher Position den Ball weg (29.). Sanés Fernschuss wurde von Luthe pariert (32.).

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 1: Nach leichten Kniebeschwerden rechtzeitig fit. Der Union-Experte, der in allen fünf bisherigen Duellen getroffen hatte, scheiterte frei am gut reagierenden Luthe (11.). Das ließ Lewy nicht auf sich sitzen: Elfmetertor zum 3:0, nachdem er den Strafstoß selbst herausgeholt hatte (45.). Treffer Nummer 30 in dieser Bundesliga-Saison, legte noch den 31. zum 4:0 nach (47.). Hat nun zum fünften Mal die 30er-Marke geknackt – wie sonst nur Gerd Müller.

MARCEL SABITZER – NOTE 3: In der 61. Minute für den starken Musiala eingewechselt. Ordentlicher Auftritt im Zentrum an Kimmichs Seite, energisch in den Zweikämpfen.

SERGE GNABRY – NOTE 3: Der Offensivstar diesmal als Joker, kam für Coman in die Partie (68.). Da war natürlich längst alles entschieden. Spielte noch ein paar nette Pässe. Verpasste knapp das 5:0 (83.).

CORENTIN TOLISSO – OHNE NOTE: Comeback für den Franzosen nach Muskelfaserriss (75.). Durfte einige Minuten anstelle von Kimmich mitwirken. Sehr schöner Pass auf Gnabry (83.).

MARC ROCA – OHNE NOTE: Der Spanier ersetzte Sané (75.), verteilte die Bälle im Zentrum geschickt. Schoss neben das Tor (86.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – OHNE NOTE: Für Müller eingewechselt (75.), mit Lewy im Doppelsturm. Ein Treffer gelang ihm nicht mehr.