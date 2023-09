Noten zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Goretzka Beinahe-Matchwinner – Davies als Unglücksrabe

Remis im Spitzenspiel! Trotz eines späten Führungstreffers von Leon Goretzka kommt der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 2:2 hinaus. Die Noten für die Münchner.

München - In einem über weite Strecken hochklassigen Bundesliga-Spitzenspiel trennen sich der FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen 2:2. Harry Kane brachte die Münchner schon in der 7. Minute per Kopfball nach einer Ecke in Führung, die Alejandro Grimaldo in der 24. Minute durch einen traumhaften Freistoß ausgleichen konnte.

In der Schlussphase sorgte Leon Goretzka für die erneute Führung (86. Minute). In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Exequiel Palacios durch einen umstrittenen Elfmeter für den Ausgleich.

Die Noten für den FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

SVEN ULREICH - NOTE 3: Nummer eins auf Zeit bis Platzhirsch Manuel Neuer wieder spielfit ist – bloß wann? Flog weit, streckte sich maximal und kam doch nicht an Grimaldos Top-Freistoß zum 1:1 heran. Dicker Patzer bei einem Abspiel (56.),

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Der Neuzugang von RB Leipzig hat sich einen Platz als Rechtsverteidiger erobert – mit einer starken Halbzeit in Gladbach. Gegen Leverkusen mit viel Wille und Energie - vor allem, als er bei einem Gästekonter Wirtz doppelt abkochte samt Ballgewinn. Aber: Er ist eben kein gelernter Außenverteidiger. Nach einer Stunde wieder im Zentrum, dort mit vielen Ballgewinnen.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Als rechter Innenverteidiger aktuell vor De Ligt gesetzt. Hatte es in den Eins-gegen-Eins-Duellen meist mit Leverkusens Shootingstar Boniface zu tun, verlor ihn mehr und mehr aus den Augen, sah oft nur die Hacken. Wurde aber stabiler und zuverlässiger.

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Der Neuzugang vom SSC Neapel blockte wenige Minuten vor dem Ausgleich gerade noch einen Boniface-Schuss, was sehr wichtig war. Gute Spielverlagerungspässe, starke, weil öffnende lange Bälle aus der Abwehr heraus.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Fit und ausgeruht, da Kanada keine Länderspiele hatte. Der Linksverteidiger dennoch anfangs mit Leichtsinnsfehlern. Wurde von Leverkusens Rechtsaußen Frimpong oft sehr weit in die Defensive gedrängt. Dort meist sicher.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Verpasste das Rudi-Revival gegen Frankreich wegen einer Muskelverletzung. Wieder rechtzeitig fit agierte er als Sechser, allerdings nicht so zupackend und defensiv stabil wie Tuchel das wünscht. Gab den Gästen zu viele Räume, wenn er hoch attackierte. Musste, da nicht topfit, in der 61. Minute entkräftet runter.

Leon Goretzka Beinahe-Matchwinner für den FC Bayern – Leroy Sané weiter stark

LEON GORETZKA - NOTE 2: Hat sich seinen Platz als zweiter Sechser neben Kimmich wiedererkämpft. Hatte gegen Leverkusen einen schweren Stand, weil er meist die Kante Andrich als Gegner spürte. Scheiterte mit einem eingelaufenen Kopfball (44.). Nach den Wechseln bis zum Ende Kapitän und mit feiner Vollendung der Tel-Vorlage zum 2:1.

LEROY SANÉ - NOTE 2: Der Linksaußen, aktuell in Top-Form, lieferte in seinen 100. Bundesligaspiel für die Bayern die Ecke zu Kanes 1:0-Kopfball. Einmal am Ball und in der Aktion, ist der Linksfuß kaum vom Ball zu trennen – starke Szene samt Dribbling und Linksschuss (42.) - knapp verzogen.

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Erlebte gegen Frankreich (2:1) seine Renaissance samt Tor im DFB-Team. Verursachte mit hohem Bein den Freistoß, der zum Ausgleich führte. Hatte das 2:1 auf dem Kopf, Bayer-Keeper Hradecky hielt stark (35.). Wuselte viel, erreichte wenig. In der 61. Minute ausgewechselt.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Auf Linksaußen dabei - wohl auch, weil Kingsley Coman mit muskulären Problemen kurzfristig passen musste. Kam schwer in die Gänge, fand bei einem wuchtigen Nachschuss seinen Meister in Hradecky, hatte Pech bei der Verwertung der zweiten Bälle. Raus nach 69 Minuten.

FC Bayern gegen Leverkusen: Harry Kane trifft und vergibt Mega-Chance

HARRY KANE - NOTE 3: Vierter Bundesliga-Starteinsatz, viertes Tor für den Ü-100-Millionen-Euro-Neuzugang. Nickte locker und souverän nach Leverkusener Kopfballvorlage ein. Einen anderen sicheren Ball verwertete er nach Müller Ablage nicht, sein Schuss aus sechs Metern hätte drin sein müssen (57.)

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 4: Der Marokkaner kam in der 61. Minute rein, übernahm die rechte Abwehrseite von Laimer. Erledigte seinen Job meist zuverlässig und solide, hatte aber auch einige Ballverluste im Programm.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Musste wegen eines Muskelfaserrisses auf die letzten beiden Bayern-Spiele sowie die Länderspiele verzichten. Kam ab der 61. Minute zu seinem Comeback, rückte in die Müller-Rolle als Zehner. Agierte recht zaghaft, hätte bei einer Chance alleine vor Hradecky das 2:1 machen können.

MATHYS TEL - NOTE 2: Das Teenager-Talent kam als nächster Offensiv-Joker (69.), verstärkte die linke Offensiv-Seite anstelle von Gnabry. Der Matchwinner beim 2:1 in Gladbach sorgte mit starker Vorbereitung über den linken Flügel für den 2:1-Treffer durch Goretzka.