Dem FC Bayern gelingt ein Sieg im Test gegen Olympique Lyon. Matchwinner ist Michael Olise, Neuzugang Luis Diaz feiert ein gutes Debüt.

Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die Testspielphase vor der neuen Saison gestartet. Die Münchner bezwangen Olympique Lyon am Samstagnachmittag in der Allianz Arena mit 2:1. Neuzugang Luis Díaz gab sein Debüt und spielte stark.

Die Einzelkritik der AZ

MANUEL NEUER – NOTE 3: Beflügelt von seiner Hochzeit in der Sommerpause führte der Kapitän das Bayern–Team aufs Feld. In der Anfangsphase fast beschäftigungslos, dann packte Neuer sicher gegen einen Flachschuss zu (21.). Zur Halbzeit ausgewechselt.



SACHA BOEY – NOTE 4: Trainer Vincent Kompany schätzt den Franzosen, der als Verkaufskandidat gilt, aber rechts hinten in der Viererkette verteidigte. Boey agierte unauffällig, lieferte kaum Impulse nach vorne. Nach 45 Minuten raus – wie alle elf Bayern–Spieler, die starteten.



DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Stammspieler in der Innenverteidigung, an Upa führt kein Weg vorbei. Der Franzose agierte fehlerlos, bester Mann in der Defensive.



MINJAE KIM – NOTE 3: Der Südkoreaner könnte Bayern noch verlassen, sofern ein gutes Angebot für ihn eingeht. Kim stand also im Schaufenster an diesem Nachmittag – und er spielte ordentlich. Gute Rettungsaktion (6.).



RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 3: Links hinten rangelt er um den Stammplatz mit Josip Stanisic, Alphonso Davies fällt noch monatelang aus. Guerreiro war offensiv bemüht, Aktivposten.

Neuzugang Bischof mit guter Übersicht

LEON GORETZKA – NOTE 3: Weil sich Aleksandar Pavlovic die Augenhöhle gebrochen hat, wird Goretzka im Zentrum in den kommenden Wochen gesetzt sein. Bei regennassem Rasen zeigte der Mittelfeldmann die eine oder andere gelungene Grätsche.

TOM BISCHOF – NOTE 3: Debüt in der Arena für den Neuzugang aus Hoffenheim. Bischof hatte gute Szenen im Pressing, war viel unterwegs und verteilte die Bälle mit Übersicht.



LENNART KARL – NOTE 3: Der 17–Jährige durfte sich in der Startelf beweisen, Kompany nominierte ihn rechts vorne im Mittelfeld. Und Karl hatte die erste gute Chance: Nach Guerreiros Flanke knallte er den Ball volley knapp links am Tor vorbei (11.), technisch eine ganz feine Aktion. Traute sich viel zu, Empfehlung für weitere Einsätze.



PAUL WANNER – NOTE 4: Auch der Deutsch–Österreicher spielte von Beginn an – auf der Zehnerposition. Nach mehreren Leihstationen soll sich Wanner nun zeigen in der Vorbereitung, Jamal Musiala fällt noch lange aus. Ihm gelang nicht viel.



KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Einer der besten Münchner bei der Klub–WM, Coman stürmte über die linke Flanke. Engagierter Auftritt, auch wenn nicht alles klappte. Zum Beispiel in der 20. Minute, als sein Torschuss Richtung Eckfahne flog. Kurz darauf hätte er fast das 1:0 erzielt. Doch sein Schuss wurde noch geblockt (21.).

Tah fehlt noch die Spritzigkeit

HARRY KANE – NOTE 4: Bayerns Mittelstürmer will immer spielen und treffen – auch in einem Testspiel. Kane probierte es zunächst mit einem Freistoß – deutlich über das Tor (16.). Glücklos.



JONAS URBIG – NOTE 3: Der junge Keeper löste Neuer ab – und hatte deutlich mehr zu tun. Wenn er gefordert wurde, war Urbig zur Stelle. Etwa in der 67. Minute, als er einen Schuss aus kurzer Entfernung abwehrte. Beim 2:1 in der 83. Minute durch Rodriguez war er chancenlos.



KONRAD LAIMER – NOTE 3: Mit gewohnt viel Schwung über die rechte Abwehrseite, deutlich stärker als Boey. Beim 2:1 kam er mit seiner Grätsche zu spät.



CASSIANO KIALA – NOTE 3: Der erst 16–Jährige spielte 45 Minuten in der Innenverteidigung. Und das über weite Strecken ordentlich. Respekt!

JONATHAN TAH – NOTE 4: Auch für den Ex–Leverkusener war es das Debüt als Bayern–Spieler in der Arena. Tah soll in Zukunft neben Upamecano verteidigen. Wirkte noch nicht ganz spritzig, was in der Vorbereitung aber normal ist.



JOSIP STANISIC – NOTE 3: Links hinten für Guerreiro eingewechselt, die defensivstärkere Variante. Solide Leistung.

Olise macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Bayerns Sechser übernahm die Kapitänsbinde von Neuer und dirigierte in cooler Manier das Spiel. Schöne Pässe.



DAVID DAIBER – NOTE 3: Der 18–Jährige spielte an Kimmichs Seite, brachte sich gut mit ein. Laufstark.

MICHAEL OLISE – NOTE 1: Er macht genau da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat: mit Top–Leistungen und Toren. Zunächst traf Olise per Elfmeter zum 1:0 (53.), dann legte er locker mit links ins rechte Eck das 2:0 nach (62.). Überragend.



SERGE GNABRY – NOTE 2: Der 30–Jährige agierte als hängende Spitze hinter Kusi–Asare. Gelungener Auftritt. Mit der Vorlage zu Olises 2:0. Nach Díaz–Pass verpasste er knapp das 3:0 (69.).

Gelungene Debüt für Neuzugang Diaz

LUIS DÍAZ – NOTE 2: In der Arena wurde es richtig laut, als der Kolumbianer zum ersten Mal aufs Tor zustürmte. Sein Schuss wurde vom Torhüter abgewehrt (48.). Wenig später holte er den Elfmeter vor Olises 1:0 heraus. Ein sehr guter Einstand in der Arena, immer gefährlich. Díaz scheiterte noch mit einem Schlenzer (67.) und einem Linksschuss (88.).



JONAH KUSI–ASARE – NOTE 3: Der groß gewachsene Angreifer machte in der Sturmspitze einen agilen Eindruck. Hatte noch eine gute Chance zum 3:0, scheiterte frei vor dem Keeper (80.).