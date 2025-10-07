AZ-Plus

Nicht nur auf dem Platz: Wächst Kimmich in diese Legenden-Rolle beim FC Bayern rein?

DFB-Kapitän Joshua Kimmich wird immer wichtiger für den FC Bayern – auch neben dem Platz. "Der Erfolg gibt die Basis."
Maximilian Koch
Ein Prosit: Joshua Kimmich mit seiner Frau Lina auf der Wiesn-Party des FC Bayern.
Ein Prosit: Joshua Kimmich mit seiner Frau Lina auf der Wiesn-Party des FC Bayern.

Die kleinen Trachtenanstecker waren im Hause Kimmich diesmal besonders beliebt. Beim sonntäglichen Ausflug des FC Bayern auf die Wiesn präsentierte Mittelfeldstar Joshua einen "I love Bier"-Button, während Gattin Lina sich als "Wiesn-Ultra" zeigte. Zweifellos: Das Paar hat über die Jahre immer mehr Gefallen am Oktoberfest gefunden, es war heuer nicht der einzige Besuch der beiden.

Kimmich, der an einem Tisch mit Harry Kane (und dessen Frau Katie) sowie Konrad Laimer (mit Ines-Sarah) saß und einen grünen Hut mit seiner Tracht kombinierte, gab dann auch Auskunft darüber, warum es in der Frühphase so gut läuft beim FC Bayern. Der 30-Jährige selbst hat als Dirigent im zentralen Mittelfeld großen Anteil daran.

Kimmichs Rolle als Anführer

"Wir haben die letzten Spiele erfolgreich gestaltet", sagte Kimmich zu den zehn Siegen nacheinander, dem besten Auftakt der Klubgeschichte: "Unabhängig vom Erfolg ist die Stimmung momentan ganz gut." Ganz gut? Eher: bestens! "Natürlich muss erst der Erfolg passen, das gibt immer auch die Basis, dass die Stimmung gut ist", erklärte Kimmich weiter: "Ich glaube nicht, dass es andersrum funktioniert. Es kommt immer erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und das passt momentan. Es sieht auf dem Platz sehr gut aus – und dementsprechend ist auch die Stimmung in der Kabine sehr gut."

Anführer Kimmich: Müller wird gut ersetzt

Reife Worte eines Anführers. In diese Rolle wächst Kimmich immer mehr hinein – auf und neben dem Platz. In die Rolle von Thomas Müller, der sich nach seinem Bayern-Ende im Sommer nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps verabschiedet hat. Und dort brilliert.

Er brilliert in Vancouver: Bayern-Ikone Thomas Müller.
Er brilliert in Vancouver: Bayern-Ikone Thomas Müller. © IMAGO/Tomaz Jr/Pximages

Kimmich hat bei Bayern Müllers Amt als Vizekapitän übernommen, er vertritt die Mannschaft nach außen, steht nach jedem Spiel Rede und Antwort, duckt sich nie weg.

Und ein halber Bayer ist er inzwischen auch schon geworden. Mindestens.

2 Kommentare
  • Der Münchner vor 31 Minuten / Bewertung:

    Liebe AZ!
    Die Mädels spielen heute Championsliga in Barcelona!
    Das wäre wichtiger als das Gequatsche über den Kimmich.
    Leider wird immer noch viel zu wenig über den Frauenfußball im D berichtet
    oder im TV gebracht.
    Im TV hat es das ZDF nicht nötig über die deutschen Frauen in der Championsliga zu Berichten, obwohl sie die Rechte dafür gekauft haben.
    Auch hier in der AZ wird mehr über die 3. Liga geschrieben als über die Frauenbundesliga!

  • Dicker Hals vor einer Minute / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    ......bist Du Dir sicher dass das (Frauenfussball) wirklich eine breite Masse interessiert?

