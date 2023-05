Nicht mehr neben Salihamidzic im Stadion: Wo war Bayern-Boss Kahn plötzlich?

In der ersten Hälfte des Bayern-Spiels in Bremen saß Vorstandsboss Oliver Kahn noch auf der Tribüne neben Hasan Salihamidzic. In Durchgang zwei suchte man ihn dort dann allerdings vergebens. Wo war Kahn plötzlich?

07. Mai 2023 - 13:26 Uhr | Patrick Strasser