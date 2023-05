Abwehrboss Matthijs de Ligt glaubt an Meisterschaftsentscheidung am 34. Spieltag

Der FC Bayern kann durch einen Arbeitssieg in Bremen im Kampf um die Meisterschaft vorlegen. Nach der Partie gab Innenverteidiger Matthijs de Ligt eine Prognose ab wann die Entscheidung im Rennen um die silberne Salatschüssel fallen wird.

München - Der FC Bayern hat im Kampf um die elfte Meisterschaft in Folge vorgelegt. Die Mannschaft von Thomas Tuchel mühte sich gegen gut stehende Bremer zu einem 2:1-Sieg. Wie wichtig der erneute Sieg für die Münchner war, zeigte der ausgelassene Jubel von Matthijs de Ligt und Co. nach Abpfiff.

De Ligt über Arbeitssieg in Bremen: "Punkte sind in dieser Phase so wichtig"

Auch später in der Mixed-Zone war der Niederländer überglücklich. "Das war ein guter Sieg. Die Punkte sind in dieser Phase so wichtig", so de Ligt. Der Dreier gebe dem deutschen Rekordmeister wieder deutlich mehr Selbstvertrauen, um im Saisonfinale die Schale in gewohnter "Mia san Mia"-Mentalität in die bayrische Landeshauptstadt zu bringen.

Druck lastet im Meisterschaftsrennen auf dem BVB

Denn aktuell haben die Münchner vier Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Der BVB könnte aber mit einem Sieg gegen Wolfsburg wieder bis auf einen Zähler ranrücken. Auch wenn der Druck damit wieder auf den Schultern der Westfalen lastet, ist für den Niederländer nun eines wichtig: "Wir müssen auf uns schauen."

FC Bayern: Abwehrboss de Ligt glaubt an Meisterschaftsentscheidung am 34. Spieltag

Im selben Atemzug gab de Ligt noch eine Prognose ab, wann die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen wird: "Ich glaube am letzten Spieltag. Wir wissen, dass Dortmund eine sehr gute Mannschaft hat. Wir müssen bis zur letzten Minute in dieser Saison bereit sein und unsere Arbeit machen."

Den nächsten Schritt Richtung Titel können die Münchner schon am Samstag machen. Da kommt nämlich der wiedererstarkte FC Schalke 04 in die Allianz Arena, ehe die letzten beiden Spiele der Saison gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln anstehen.