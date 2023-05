Noten zum FC Bayern gegen Bremen: Gnabry erneut Dosenöffner, von Gravenberch kam nach vorne viel zu wenig

Der FC Bayern gewinnt gegen Werder Bremen mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Pflichtsieg im Endspurt um die Meisterschaft für den FC Bayern bei Werder Bremen. Im Samstagabendspiel des 31. Spieltags bezwangen die Münchner die Bremer relativ sicher und souverän mit 2:1. Die Treffer der Mannschaft von Thomas Tuchel erzielten Serge Gnabry und der eingewechselte Leroy Sané. In der ersten Hälfte hatten sich die Bayern ohne den gesperrten Leon Goretzka ziemlich schwergetan, nach dem Wechsel dominierten sie das Geschehen klarer – bis auf den Schönheitsfleck 1:2 durch Werders Schmidt (87.).

Wie erhofft haben die Bayern im Titelrennen also vorgelegt. Spannend wird, ob Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg nachziehen kann und wieder auf einen Punkt auf Tabellenplatz eins heranrutschen kann.

Die Noten für den FC Bayern:

YANN SOMMER – NOTE 3: Der Schweizer Nationaltorhüter, zuletzt gegen Hertha mal wieder zu null, in Bremen kaum gefordert. Und wenn, dann sicher und zuverlässig in all seinen Aktionen. Ein relativ gemütlicher Abend für den Mann mit der 27 bis Schmidt zum 1:2 traf (87.). Gegen dieses Traumtor war Sommer machtlos.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Der Marokkaner mit seinem zweiten Startelf-Einsatz hintereinander. Als Rechtsverteidiger von Werders Stage oft nach hinten gedrängt, offensiv kam von Mazraoui zunächst wenig. Verbessert in Halbzeit zwei als er konsequenter nach vorne spielte und Sané vor dessen 2:0 perfekt in den Lauf spielte.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Nach Upamecanos Faserriss nun gesetzt als Innenverteidiger. Köpfte aus kurzer Distanz Werder-Keeper Pavlenka an (20.) - hätte mehr draus machen müssen. Hatte es meist mit Bremens Stoßstürmer Ducksch zu tun, schmiss sich in jedes Duell.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Verteidigte neben Pavard als linker Part der Dreierkette - mit Kopf und Köpfchen. Hatte seine Viererkette und damit die Bremer Angreifer fast immer unter Kontrolle. Beim Gegentreffer war nichts zu machen für den Niederländer, der Bayerns bester Sommereinkauf 2022 ist.

Cancelo spulte sein Programm größtenteils souverän herunter

JOAO CANCELO – NOTE 3: Der von Premier-League-Klub Manchester City bis Saisonende ausgeliehene Portugiese hat nun einen Stammplatz als Linksverteidiger, weil Davies noch Wochen fehlt. Sah Gelb nach einem Foul an Bittencourt (16.), spulte sein Programm größtenteils souverän herunter.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Kurbelte das Spiel aus der Sechser-Position heraus an. Verteilte die Bälle, ordnete. Tauchte aber auch selbst im gegnerischen Strafraum auf. Stabilisierte das Spiel, wenn auch zunächst ohne die zündenden Ideen wie beim 2:0 gegen Hertha mit seinen beiden Vorlagen.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 5: Der Niederländer ersetzte den gesperrten Goretzka im zentralen Mittelfeld, erhielt seine zweite Startelf-Chance in der Liga. Sehr stabil in den Zweikämpfen und sicher in der Rückwärtsbewegung. Aber nach vorne kam viel zu wenig. Daher auch die Auswechslung in der 64. Minute.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Als Schleicher im zentralen Mittelfeld in einer Zehnerrolle – trotz Formdellen gestärkt von Trainer Tuchel. Diesmal zu zaghaft, zurückhaltend und unaufmerksam in den Zweikämpfen. Pluspunkt: Seine Vorlage führte mit etwas Glück zu Gnabrys Führungstreffer. Arbeitete gegen Ende der Partie viel nach hinten mit.

KINGSLEY COMAN – NOTE 4: Nach starker Partie gegen Hertha wieder als Rechtsaußen aufgeboten. Blieb bei seinen Vorstößen immer wieder hängen, auch die Eins-gegen-Eins-Dribblings gelangen ihm nicht. War nicht sein Spiel, sah gegen Werders Jung nicht viel Land. In der 64. Minute ausgewechselt.

Joker Sané mit seinem achten Saisontor in der Liga

SERGE GNABRY – NOTE 2: Erzielte gegen Hertha das Dosenöffner-Tor. In Bremen zunächst fleißig, aber uneffektiv. Nach der Pause versuchte er sich spektakulär an einem Fallrückzieher, verfehlte aber den Ball hauchzart. Traf dann gedankenschnell aus kurzer Distanz zum 1:0 (62.). Hat sein Torjäger-Gen wieder entdeckt, schon sein elftes Ligator diese Saison.

SADIO MANÉ – NOTE 4: Wann platzt bei ihm endgültig der Knoten? Der Senegalese in Halbzeit eins als zweiter Stürmer, der über halblinks kam, kaum ins Spiel eingebunden, wenig Ballkontakte. Guter Balldieb-Move zu Beginn des zweiten Durchgangs, kam besser ins Spiel, wurde auch mehr miteinbezogen.

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: Wieder nur Joker, zum vierten Mal unter Tuchel. Der Routinier akzeptiert seine Rolle vorbildlich, feierte vor seiner Einwechslung (64.) den Führungstreffer an der Seitenlinie intensiv. Ihm fehlt sichtbar der Rhythmus, von ihm kam nach der Einwechslung nichts Entscheidendes.

LEROY SANÉ – NOTE 2: Der Flügelspieler diesmal wieder nur Joker, zum dritten Mal hintereinander. Kam erst in der 64. Minute für Coman ins Spiel. Übernahm dessen Job auf der rechten Außenbahn und traf nach Pass von Mazraoui überlegt mit links ins lange Eck (73.) - sein achtes Saisontor in der Liga.

BUONA SARR – OHNE NOTE: Saisondebüt für den Afrika-Cup-Sieger mit dem Senegal. Kam in der 88. Minute für seinen Landsmann Mané, sollte helfen, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Was auch gelang.