Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: Werder Bremen gegen FC Bayern – Endergebnis 1:2

Schiedsrichter Christian Dingert pfeift eine torlose erste Halbzeit im Weserstadion ab. Dabei schnürten die Bayern die Bremer von Beginn an ein. Doch wie schon in den letzten Wochen mangelte es den Münchnern an Kreativität im letzten Drittel. Das hätten die Bremer fast in Person von Weiser und Groß ausgenutzt. Die Bayern müssen sich also in der zweiten Halbzeit deutlich steigern, um im Meisterschaftskampf vorlegen zu können.