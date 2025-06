Newsblog zur Klub-WM – Tah vor Bayern-Debüt: "Ich bin bereit"

Die Premiere der Klub-WM steht an. Ab dem 5. Juni bereitet sich der FC Bayern intensiv auf das Turnier vor. Hier gibt es den AZ-Newsblog mit allen Informationen und aktuellen Entwicklungen.

Nach einer kurzen Sommerpause sind Vincent Kompany und die Stars des FC Bayern seit dem 5. Juni zurück auf dem Trainingsplatz, um sich an der Säbener Straße auf die Klub-WM vorzubereiten. Das große Abenteuer in den USA beginnt für die Münchner am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City FC.

Die AZ reist mit in die Vereinigten Staaten und ist beim neuen Turnier hautnah dabei. In unserem Newsblog versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen und aktuellen Entwicklungen.

News vom 9. Juni

Tah vor Bayern-Debüt bei der Klub-WM: "Ich bin bereit"

Nach dem missglückten Saisonabschluss mit der Nationalmannschaft startet Abwehrspieler Jonathan Tah (29) nicht in den Urlaub, sondern sofort in seine neue Zukunft beim FC Bayern. An diesem Dienstag reist der Tross des deutschen Rekordmeisters in die USA zur Klub-WM.

"Ich bin bereit. Ich freue mich darauf. Für mich ist es eine neue Situation, weil ich in eine neue Mannschaft komme", sagte Tah im ARD-Interview nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei mit der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Frankreich.

Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines Extra-Transferfensters der FIFA kann er bei der Klub-WM bereits von Anfang an mitspielen. Bayern und Bayer hatten diesbezüglich auch eine finanzielle Einigung erzielt. Ohne die spezielle FIFA-Regelung wäre Tahs Einsatz frühestens ab dem 1. Juli und einem möglichen Viertelfinale möglich gewesen.

Eine solche Übereinkunft soll es von Bayern-Seite inzwischen auch mit der TSG Hoffenheim bei dem ebenfalls ablösefrei kommenden Mittelfeld-Youngster Tom Bischof (19) geben, der gegen Frankreich im Nationalteam debütierte.

News vom 06. Juni

Kompany mit klarer Ansage: "Jeder Titel zählt"

Für Vincent Kompany hat die Klub-WM "absolute Priorität“. Kurz vor dem Start des Turniers in den USA betonte der Belgier bei DAZN: "Jeder Titel zählt für uns."

Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany mit klarer Ansage © IMAGO / Michael Weber

Die erstmals mit 32 Teams ausgetragene Endrunde sieht Kompany als große Chance, den Klub nicht nur bestehenden Fans, sondern auch neuen Anhängern zu präsentieren. "Leidenschaft wird bei diesem Turnier sicher nicht fehlen", ist er überzeugt.

Bayern trifft in Gruppe C auf Benfica Lissabon, Boca Juniors aus Argentinien und Auckland City FC aus Neuseeland. Kompany zeigte sich zuversichtlich: "Ich kenne meine Spieler gut und weiß, was sie motiviert." Besonders freut er sich auf das Duell mit Boca Juniors: "Zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden und traditionsreichsten Klubs treffen aufeinander." Wie das Turnier verläuft? "Schwer vorherzusagen, aber es wird einzigartig."

Noch weitere vier Trainingseinheiten in München

Das XXL-Turnier in den USA findet vom 15. Juni bis 13. Juli statt. Aus Deutschland ist neben dem FC Bayern noch Borussia Dortmund dabei. Bevor es am 10. Juni Richtung in die Vereinigten Staaten geht, hat Kompany noch weitere vier Trainingseinheiten angesetzt.

In den USA werden die Münchner das Teamquartier in Orlando, Florida, beziehen. Das erste Spiel bestreiten die Bayern in Cincinnati gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC (15. Juni, 18 Uhr deutscher Zeit).

News vom 05. Juni

FC Bayern startet mit Rückkehrern ins Training

Der FC Bayern ist mit mehreren Rückkehrern in die Vorbereitung auf die Klub-WM gestartet. Bei der ersten von fünf Trainingseinheiten vor der Abreise haben Jamal Musiala und Dayot Upamecano nach überstandenen Verletzungen wieder weitgehend mit der Mannschaft trainiert. Auch die Leih-Rückkehrer Maurice Krattenmacher und Adam Aznou waren erstmals wieder dabei.

FC Bayern startet mit Rumpfkader in die Vorbereitung

Der FC Bayern nimmt mit einem Rumpfkader am Donnerstag die Vorbereitung auf die Klub-WM auf. Der Großteil der Spieler ist noch mit den Nationalteams im Einsatz. Allerdings werden unter anderem Thomas Müller, Manuel Neuer und Jamal Musiala beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße dabei sein.

Der FC Bayern bereitet sich ab dem 5. Juni auf die Klub-WM vor. © IMAGO/ SVEN SIMON

News vom 04. Juni

Willkommen im Newsblog zur Klub-WM

Nach einer kurzen Zeit zum Durchschnaufen nach dem Ende der Bundesliga-Saison findet am Donnerstag das erste Training an der Säbener Straße zur Vorbereitung auf die Klub-WM statt. Am 10. Juni bricht der Bayern-Tross dann in die USA auf.