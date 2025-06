"Walt Disney World Resort": In dieser Anlage residiert der FC Bayern während der Klub-WM

Vom 10. bis 24. Juni trainiert der FC Bayern zwischen Micky Maus und Donald Duck für die Gruppenphase der Klub-WM in Orlando. Die AZ stellt das Walt Disney World Resort vor.

Hier sorgen nicht nur Micky Maus und Goofy für Unterhaltung – auch Thomas Müller bringt aktuell mit seinen Späßen Disney World zum Lachen.

Während sich Familien aus aller Welt von den Disney-Stars und zauberhaften Attraktionen verzaubern lassen, verfolgt der FC Bayern mitten in Disney World ein ganz anderes Ziel: den Klub-WM-Titel 2025. Die Münchner residieren in einer der exklusivsten Anlagen des Resorts – im "Four Seasons Resort Orlando" – und trainieren im nahegelegenen "ESPN Wide World of Sports Complex".

Die Unterkunft des FC Bayern: "Four Seasons Resort Orlando"

Das "Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort" ist während der Klub-WM das luxuriöse Quartier des FC Bayern – abgeschirmt vom Freizeitpark-Trubel, aber dennoch mitten im Herzen der Disney-Welt. Für den Rekordmeister ist die Anlage weit mehr als nur ein Hotel: Hier finden die Spieler optimale Bedingungen für Erholung, Regeneration und Teambuilding.

Das Hotel "Four Seasons Resort Orlando" © IMAGO/Tampa Bay Times

Einige der großzügigen Zimmer und luxuriösen Suiten bieten sogar direkten Blick auf das nächtliche Disney-Feuerwerk oder den Hotel-eigenen See. Ruhe und Privatsphäre sind garantiert – perfekt, um sich voll und ganz auf das Turnier zu konzentrieren. Nach dem Training können sich die Stars im mehrfach ausgezeichneten Spa-Bereich erholen: 18 Behandlungsräume, darunter private Wasserbungalows und luxuriöse Paar-Suiten, laden zu beispielsweise Massagen oder Hydrotherapie ein.

Die Royal Suite im "Four Seasons Resort Orlando" © IMAGO/Rich Pope

Auch sportlich hat das Resort einiges zu bieten: Innerhalb des "Walt Disney World Resorts" stehen dem FC Bayern insgesamt vier Golfplätze zur Verfügung, darunter die exklusive 18-Loch-Golfanlage "Tranquilo Golf Club" im "Four Seasons Resort", der besonders Spielern wie Thomas Müller oder Harry Kane gefallen dürfte. Wer statt Golf lieber Tennis spielt, kann auf einem der drei Outdoor-Tennisplätze trainieren. Für entspannte Stunden abseits des Platzes steht zudem der "Explorer Island Waterpark" mit Lazy River, Wasserrutschen und Poolanlagen bereit – ein Ort für lockere Momente im Team.

Der Ausblick einer Suite des Hotel "Four Seasons Resort Orlando" © IMAGO/Rich Pope

Die kulinarische Versorgung lässt ebenfalls keine Wünsche offen: Vom italienischen "Ravello" über das lateinamerikanische "Capa" bis hin zum entspannten Clubrestaurant "Plancha" – hier findet sich für jeden Geschmack etwas.

Das Trainingszentrum: "ESPN Wide World of Sports Complex"

"ESPN Wide World of Sports" © IMAGO/Schreyer

Nur wenige Minuten vom Teamquartier entfernt trainiert der FC Bayern im "ESPN Wide World of Sports Complex" – einer der modernsten Sportanlagen in ganz Nordamerika. Der 89 Hektar große Mehrzweckkomplex bietet den Münchnern ideale Bedingungen, um sich gezielt auf die Klub-WM vorzubereiten.

Mit einem Stadion für 9.500 Zuschauer, dem State Farm Field House mit rund 5.000 Plätzen sowie der AdventHealth Arena stehen dem Team mehrere Top-Locations für taktische und physische Einheiten zur Verfügung. Besonders wichtig: die 17 gepflegten Mehrzweckfelder, die für so gut wie alle Sportarten genutzt werden können.

Einer der Trainingsplätze des "ESPN Wide World of Sports Complex" © IMAGO/Jasen Vinlove

Der FC Bayern nutzt hier modernste Fitness- und Reha-Einrichtungen, abgeschirmte Bereiche für Videoanalysen und Besprechungen sowie eine Infrastruktur, wie man sie sonst nur aus Trainingszentren der europäischen Topklubs kennt. Die Nähe zum Hotel "Four Seasons Resort Orlando" ermöglicht dem Team eine exakte Abstimmung von Training, Regeneration und Besprechungen.

Kein Traum, sondern Realität: Bayerns Titelmission in Disney World

Trotz der märchenhaften Kulisse ist klar: Für den FC Bayern ist Disney World keine Bühne für Spaß und Selfies, sondern der Startpunkt für eine mögliche Titelreise. Die Disney World bewirbt sich ja gern als Ort, "wo Träume wahr werden". Ob der Traum vom Klub-WM-Titel für die Bayern hier Realität wird?