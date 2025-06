News-Blog zur Klub-WM: FC Bayern nimmt das Training auf

Die Premiere der Klub-WM steht an. Ab dem 5. Juni bereitet sich der FC Bayern intensiv auf das Turnier vor. Hier gibt es den AZ-Newsblog mit allen Informationen und aktuellen Entwicklungen.

Nach einer kurzen Sommerpause bittet Vincent Kompany am 5. Juni die Stars des FC Bayern zurück auf den Trainingsplatz, um sich an der Säbener Straße auf die Klub-WM vorzubereiten. Das große Abenteuer in den USA beginnt für die Münchner am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City FC.

Die AZ reist mit in die Vereinigten Staaten und ist beim neuen Turnier hautnah dabei. In unserem Newsblog versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen und aktuellen Entwicklungen.

FC Bayern bei der Klub-WM: News vom 04. Juni

Nach einer kurzen Zeit zum Durchschnaufen nach dem Ende der Bundesliga-Saison findet am Donnerstag das erste Training an der Säbener Straße zur Vorbereitung auf die Klub-WM statt. Am 10. Juni bricht der Bayern-Tross dann in die USA auf.