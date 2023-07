Neuer, Sommer, Nübel und die Torwart-Frage beim FC Bayern: Wer steht zum Saisonstart im Kasten?

Der FC Bayern und seine Schlussmänner – vor Saisonstart bleiben hier viele Fragen offen. Wird Manuel Neuer fit zum Saisonstart? Die Ersatzleute scheinen wechselwillig. Wer spielt denn nun und kommt noch jemand dazu?

München – Fragezeichen im Kasten beim FC Bayern: Wer hütet in den nächsten Pflichtspielen das Bayern-Tor? Manuel Neuer scheint den Start zu verpassen.

Seine Vertreter Yann Sommer und Alexander Nübel möchten zu einem anderen Verein durchstarten. Schlägt der Verein auf dem Transfermarkt zu?

Manuel Neuer: Wie viel Regenerationszeit benötigt der FC-Bayern-Kapitän noch?

Die offensichtlich gute Nachricht zuerst. Manuel Neuer ist zurück auf dem Rasen. Beim Trainingslager am Tegernsee scherzte er mit den wartenden Fans. Wie es um die Fitness steht, wollte er aber nicht verraten. Für den anstehenden Trip nach Asien scheint es noch nicht zu reichen und auch das Supercup-Finale gegen RB Leipzig und den Saisonstart gegen Werder Bremen wird er wohl verpassen.



"Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Saisonspiel. Wir haben keine Zeit im Überfluss, aber wir geben sie ihm", sagt Coach Tuchel zu seinem Mann mit der Nummer eins. AZ-Prognose: Neuers Saison startet ab dem zweiten Spieltag.

Yann Sommer: Mit dem Domino-Effekt zu Inter Mailand?

Auch Yann Sommer beobachtet den Prozess bei Neuer genau. Er weiß: Wird Neuer fit, ist für ihn nur noch die Reserve-Rolle drin beim FC Bayern. Zu wenig für den Keeper mit Ansprüchen. Inter Mailand soll den Schweizer locken. "Soll man Yann Sommer ziehen lassen? Oder doch halten?", fragte sich auch Jean-Marie Pfaff in seiner AZ-Kolumne.

Johannes Schenk und Yann Sommer im FC Bayern Trainingslager © IMAGO

Es könnte am Ende auf den Domino-Effekt ankommen. Die BBC berichtet, dass Manchester United 55 Millionen für Inter-Keeper André Onana zahlen will. Damit wäre eine prominente Stelle für Sommer frei.

Sechs bis acht Millionen sind mit den Einnahmen für Inter einfach zu bezahlen. AZ-Prognose: Die Verantwortlichen würden Sommer als Dank keine Steine in den Weg legen.

Alexander Nübel und Sven Ulreich: Reservistenrolle oder Abschied

Auch Alexander Nübel wird sich wohl kaum hinter den fitten Manuel Neuer anstellen wollen und genau wie Sommer sein Glück bei einem anderen Verein suchen. Der VfB Stuttgart zeigt erstes Interesse. Ein kleines Zeichen gab es schon beim Testspiel gegen Rottach-Egern, beide wechselwilligen Torhüter standen nicht im Kader. Es soll sich niemand verletzen, vor einem möglichen Wechsel.



Sven Ulreich und Johannes Schenk nahmen den Platz ein. Dass der FC Bayern aber nur mit diesen zwei Ersatz-Torhütern plant, ist unwahrscheinlich. AZ-Prognose: Erhöht der VfB Stuttgart das Angebot für Nübel, könnte der Wechsel klappen.

Schaut sich der FC Bayern nach weiteren Torhütern um?

Oft fiel in letzter Zeit der Name Giorgi Mamardashvili als möglicher Nachfolger. Der 22-jährige vom FC Valencia könnte als Investition in die Zukunft gesehen werden, weiß auch Pfaff.

"Eine Verpflichtung des Georgiers, der sich dann im täglichen Training mit Neuer und auch Sven Ulreich entwickeln könnte, würde ich befürworten. Marmadashvili hat die besten Jahre als Torhüter noch vor sich."

Sky bringt zudem noch zwei andere Namen ins Spiel. Dominik Kotarski von PAOK Saloniki und Thomas Strakosha vom FC Brentford. Beide sind deutlich günstiger als Mamardashvili zu haben, aber auch deutlich unerfahrener.

Eine Investition in die Zukunft wären diese beiden Namen wohl kaum. Und sollte einer von ihnen an die Isar wechseln, wird sich wohl auch Sven Ulreich noch mal seine Gedanken machen.