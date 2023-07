Verdrängt Neuzugang Laimer die FC-Bayern-Stars Kimmich und Goretzka aus dem Mittelfeld?

Konrad Laimer hinterlässt bislang einen starken Eindruck beim FC Bayern und verschärft den Konkurrenzkampf im Mittelfeld. Einem Bericht zufolge ist Joshua Kimmich nicht mehr unantastbar.

Rottach-Egern - Es sind Sätze, die Trainer Thomas Tuchel begeistern, die Uli Hoeneß und allen anderen Bayern-Bossen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. "Ich bin einer, der nur Vollgas kennt, nichts dazwischen und nicht weniger", sagte Neuzugang Konrad Laimer (26) im Trainingslager am Tegernsee.

Oder auch: "Konkurrenzkampf ist einfach gut, weil jeder an seine maximale Leistung kommen muss. Jeder pusht sich gegenseitig jeden Tag im Training. Wir wollen alle gewinnen. Dafür braucht man Konkurrenz, in jedem Training und in jedem Spiel. Nur so kann man besser werden." Stimmt!

Löst Konrad Laimer Joshua Kimmich beim FC Bayern bald ab?

Es ist exakt diese Einstellung, diese Hingabe und Lust auf den Wettkampf, die Laimer für Bayern interessant macht. Und die womöglich in der vergangenen Saison gefehlt hat – speziell im zentralen Mittelfeld. Hier fordert Laimer nun die Platzhirsche Joshua Kimmich (28) und Leon Goretzka (28) heraus. Ein Dreikampf um zwei Plätze. Eine explosive Mischung.

"Ich kann sowohl die Sechs als auch die Acht spielen", erklärte Laimer: "Ich habe schon einige Spiele gehabt, wo ich der defensivere Part war." Generell mache die Positionierung aber "nicht mehr den ganz großen Unterschied", so Laimer: "Da muss man sich nur einstellen: Was verlangt der Trainer jetzt in dem und dem Spiel? Egal, wo im Mittelfeld, da fühle ich mich wohl."

Konrad Laimer: Die optimale Mannschaftsergänzung?

Tuchel gefällt Laimers Herangehensweise, dessen Offenheit und Gier. Im Training in Rottach-Egern hinterlässt der Österreicher bislang einen hervorragenden Eindruck, er ist topfit, agil, zweikampfstark, technisch versiert.

Als "extrem fleißig und enorm laufstark", beschrieb Tuchel den neuen Mittelfeld-Star, den noch sein Vorgänger Julian Nagelsmann nach München gelockt hatte. Er habe von Laimer "sehr positive erste Eindrücke als Person. Der passt ebenfalls hervorragend ins Mannschaftsgefüge."

Neuzugang Konrad Laimer überzeugte beim FC Bayern bisher auf ganzer Linie. © IMAGO / MIS

Und Ehrenpräsident Uli Hoeneß meinte: "Ich glaube, dass Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden." Ob Kimmich und Goretzka das auch so sehen, bleibt abzuwarten. In den Trainingslager-Tagen wurde besonders Goretzka verbal gekitzelt.

Er habe "Luft nach oben", sagte Coach Tuchel und vermied eine klare Aussage, ob Goretzka am Ende der Transferperiode noch bei Bayern spiele: "Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist die Transferzeit viel zu früh. Es passieren noch viel zu viele Dinge."

Joshua Kimmich beim FC Bayern plötzlich auf der Kippe

Offenbar gilt dieser Satz nun auch für Kimmich. Denn wie der "Kicker" meldete, soll Kimmich "nicht mehr unantastbar und unverkäuflich" sein. Dem Bericht zufolge wären die Münchner bei einem lukrativen Angebot gesprächsbereit. Nach AZ-Informationen ist im Fall Kimmich bislang aber nichts konkret, der Spieler sieht seine Zukunft bei Bayern.

Zuletzt hatte der FC Barcelona öffentlich um Kimmich geworben. "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben", sagte Barça-Trainer Xavi, Kimmichs Idol. Nach dem Abschied von Sergio Busquets (35) zu Inter Miami sucht Barcelona weiter Verstärkung im Mittelfeld.

Ilkay Gündogan (32) ist bereits zu den Katalanen gewechselt, Frenkie de Jong (26) könnte den Klub noch verlassen. Aber: Barça hat erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, daher sind teure Einkäufe derzeit unwahrscheinlich.

Ganz anders die Lage bei Bayern: Tuchel, das ist bekannt, will noch einen Top-Sechser verpflichten. Laut Sport1 ist Aurelien Tchouameni (23) von Real Madrid ein Kandidat. Es könnte also noch explosiver werden.