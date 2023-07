FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel erwartet Thomas Müller frühestens zur Asien-Reise zurück

Der angeschlagene Thomas Müller muss sich in der Saison-Vorbereitung des FC Bayern weiter gedulden. Trainer Thomas Tuchel gibt eine erste Rückkehr-Prognose ab.

An Training ist für FC-Bayern-Star Thomas Müller (li.) derzeit nicht zu denken.

Rottach-Egern - Thomas Tuchel muss mindestens bis zum Ende der Woche in der Saison-Vorbereitung auf Thomas Müller verzichten. Müller käme frühestens zur Asien-Reise zurück, aber da müsse man den Heilungsverlauf abwarten, sagte Tuchel am Dienstagabend in Rottach-Egern.

"Wir müssen schauen, wie frei er dann ist und inwieweit das Sinn macht", führte der FC-Bayern-Trainer aus. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist vom 24. Juli bis 3. August in Tokio und Singapur unterwegs.

Muskuläre Probleme: Thomas Müller muss Trainingslager des FC Bayern vorzeitig verlassen

Müller hatte das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig beendet. Der Offensivspieler absolvierte wegen muskulärer Problemen an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München.

Zum Teamabend am Montag war er aber zur Mannschaft gereist. "Es war sehr cool, wir haben tolle Stationen durchlaufen. Wir hatten als Gruppe richtig Spaß und haben super zusammengearbeitet", sagte Müller.

Früher fast "unkaputtbar": Mittlerweile häufen sich die Verletzungen bei Thomas Müller

Müller war bereits in der Vorsaison vor der Fußball-Weltmeisterschaft von Hüftproblemen gebremst worden. Im nun reiferen Profi-Alter von 33 Jahren spürt der Vize-Kapitän seinen Körper mehr als früher.

Für seine Verhältnisse ungewöhnlich oft musste der nicht sehr verletzungsanfällige Weltmeister von 2014 in der vergangenen Saison pausieren.

FC Bayern: Trainer Tuchel lobt "Top-Verpflichtung" Kim Min-jae

Anders als Thomas Müller zeigte sich Neuzugang Kim Min-jae bei seiner Ankunft im Trainingslager in herausragender körperlicher Verfassung. "Er ist komplett austrainert und ready to go", lobte Trainer Thomas Tuchel seinen neuen Abwehrmann.

Herzliche Begrüßung für den FC-Bayern-Neuzugang Kim Min-jae durch seine neuen Kollegen. © IMAGO / MIS

Dabei wollte der Bayern-Coach den Südkoreaner erst später mit ins Training holen: "Wir hätten ihm erlaubt, dass er erst während der Asien-Reise zu uns stößt, weil das für ihn von der Flugbelastung angenehmer gewesen wäre. Das wollte Kim auf keinen Fall. Das zeigt, wie professionell und ernst er das hier nimmt."

Laut Tuchel hatte der Defensiv-Spezialist bei der Vereinssuche die Qual der Wahl: "Umso froher bin ich, dass er sich für uns entschieden hat. Eine Top-Verpflichtung!"