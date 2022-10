Nagelsmann über unzufriedenen Gravenberch: "Sehe das ganze Drama nicht"

Neuzugang Ryan Gravenberch ist mit seinen bisherigen Einsatzzeiten beim FC Bayern unzufrieden. Zuletzt äußerte er öffentlich Kritik, nun beruhigt Trainer Julian Nagelsmann die leicht angespannte Situation.

München - Ryan Gravenberch wartet nach seinem Wechsel zum FC Bayern noch auf den Durchbruch. Wettbewerbsübergreifend kam das Toptalent in dieser Saison bislang nur auf 227 Minuten.

Und das schmeckt dem 20-Jährigen so gar nicht. Zuletzt kritisierte er seine Situation beim deutschen Rekordmeister sogar öffentlich: "Natürlich kommt man zu einem großen Klub und natürlich gibt es Konkurrenz. Aber ich habe das Gefühl, dass ich gut drauf bin, also hatte ich auf mehr gehofft."

Julian Nagelsmann sieht die Situation um Gravenberch deutlich entspannter. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag (18.45 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) sagte der 35-Jährige über den Neuzugang von Ajax Amsterdam: "Ich sehe das ganze Drama nicht. Er muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist Bayern München, einer der größten Klubs Europas mit einem sehr guten Kader, da muss man einfach besser sein als die Konkurrenten."

Nach Kimmich-Ausfall: Gravenberch wittert Startelfeinsatz gegen Pilsen

Und die zeigen in dieser Saison einmal mehr Bestleistungen. Nach einer schwachen ersten Saison hat sich Marcel Sabitzer durchgesetzt. Der Österreicher überzeugt in der Schaltzentrale der Münchner vor allem neben Joshua Kimmich. Dennoch lobte Nagelsmann Gravenberch: "Wie er sich aus Drucksituationen mit dem Ball am Fuß befreien kann, das macht er wahrscheinlich besser als sehr viele andere Spieler in Europa, erst recht in seinem Alter."

Und das kann er vielleicht schon im Spiel gegen Pilsen zeigen. Nach dem Corona-Ausfall von Kimmich ist im Bayern-Mittelfeld nämlich ein Platz frei geworden. Leon Goretzka, Sabitzer und eben Gravenberch kämpfen um die beiden Plätze.