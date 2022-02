Bayern-Star schon wieder infiziert: Thomas Müller hat Corona!

Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der FC Bayern am Montag mit.

München - Jetzt hat es Thomas Müller schon wieder erwischt: Der Bayern-Star hat sich mit dem Coronavirus infiziert – das teilten die Münchner am frühen Montagabend mit. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", heißt es im Statement.

Damit hat sich der 32-Jährige bereits zum zweiten Mal mit dem Virus infiziert. Bereits bei der Klub-WM in Doha im Februar 2021 wurde er positiv getestet und umgehend isoliert. Damals verpasste vier Spiele, unter anderem das Finale der Klub-WM.

Thomas Müller: Der Dauerbrenner des FC Bayern

Wie lange Müller ausfallen wird, ist noch unklar. Der Corona-Fall des Offensiv-Allrounders wiegt allerdings besonders schwer – Müller ist DER Dauerbrenner beim FC Bayern, in dieser Saison stand er bislang in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. Noch am vergangenen Sonntag führte Müller die Bayern beim 4:1-Sieg gegen Greuther Fürth als Kapitän aufs Feld.

Am kommenden Samstag geht es für den FC Bayern in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt weiter – dann ohne Müller im Kader.

Immer wieder Corona-Fälle beim FC Bayern

Zuletzt war Anfang Februar Nationalspieler Jamal Musiala wegen Corona bei den Bayern ausgefallen. Die Münchner waren zum Start ins neue Jahr hart von Corona-Fällen betroffen. Beim 1:2 zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach hatte Trainer Julian Nagelsmann auf insgesamt 13 Profis, darunter neun wegen positiver Corona-Tests, verzichten müssen.