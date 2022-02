Corona-Alarm beim FC Bayern: Jamal Musiala positiv getestet - Wirbel um Ulreich

Jamal Musiala hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Offensiv-Spieler des FC Bayern befindet sich in häuslicher Isolation. Auch bei Sven Ulreich bestand zwischenzeitlich der Verdacht auf eine Infektion.

München – Corona beim FC Bayern - und kein Ende: Nationalspieler Jamal Musiala ist positiv auf das Virus getestet worden. Dem 18-Jährigen gehe es "gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit.

Wie lange Musiala den Münchnern nicht zur Verfügung stehen wird, ist offen. Die Bayern spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) beim VfL Bochum.

Auch Sven Ulreich zwischenzeitlich unter Corona-Verdacht

Wirbel gab es zwischenzeitlich auch um Ersatzkeeper Sven Ulreich. Wie "Sky Sport News" am Mittwochvormittag berichtete, bestand beim 33-Jährigen ebenfalls der Verdacht auf eine Infektion. Ulreich hatte demnach beim jüngsten Test erhöhte Werte und fehlte am Mittwoch bei der ersten Trainingseinheit. Ein zweiter Test soll aber negativ ausgefallen sein, wie "Sky Sport News" und "Bild" am Nachmittag übereinstimmend vermeldeten.

Ein Ausfall Ulreichs wäre für die Bayern doppelt bitter gewesen. Der 33-Jährige soll Manuel Neuer ersetzen, der am Sonntag am Knie operiert wurde und mehrere Wochen ausfällt.

Bereits mehrere Corona-Fälle beim FC Bayern

Musiala ist nicht der erste Corona-Fall bei den Münchnern. Zu Beginn der Jahres waren gleich neun (!) Bayern-Stars wegen eines positiven Tests ausgefallen. Zudem hatte wochenlang der Fall von Nationalspieler Joshua Kimmich für Aufregung gesorgt. Kimmich hatte eine Impfung lange Zeit verweigert.

Der Rekordmeister hatte schon vor Wochen mitgeteilt, dass alle Spieler des Kaders inzwischen geimpft seien.