Nach Zusammenbruch im Telekom Cup: FC Bayern ohne Musiala beim "Team Day"

Beim 3:1-Sieg des FC Bayern im Telekom Cup sorgte Jamal Musiala mit seinem Zusammenbruch in der Schlussphase für einen Schockmoment. Am Montag absolvierte der Nationalspieler immerhin wieder eine Einheit an der Säbener Straße.

Jamal Musiala ging gegen Leipzig kurz vor Schluss aus bislang nicht bekannter Ursache zu Boden, seine Mitspieler leisteten Erste Hilfe.

Jamal Musiala hat nach seinem Zusammenbruch im Telekom Cup gegen RB Leipzig am Montag nicht gemeinsam mit der Mannschaft am "FC Bayern Team Day" auf dem Gelände am Campus teilgenommen. Stattdessen absolvierte der Nationalspieler an der Säbener Straße eine lockere Einheit absolviert.

Der 23-Jährige hatte am Samstag für einen großen Schreckmoment gesorgt. Der Nationalspieler brach ohne gegnerische Einwirkung beim Testspiel gegen RB Leipzig kurz vor Schluss zusammen. Sofort eilten die Betreuer auf den Platz, seine Kollegen leisteten erste Hilfe.

Nach minutenlanger Behandlung konnte der 23-Jährige wieder aufstehen. Er musste aber ausgewechselt werden und verließ unter dem Applaus der Fans den Platz. Was genau dahinter steckte, war zunächst völlig offen. In der Allianz Arena herrschte nach dem Zwischenfall nur noch ein leichtes Raunen. In der Mixed-Zone konnte Sportvorstand Max Eberl anschließend aber Entwarnung geben: "Das Wichtigste, es geht ihm gut."

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Laimer und Kim gegen Leipzig verletzt raus

Schon zuvor hatten die Bayern gleich zwei Hiobsbotschaften verkraften müssen. In der Anfangsphase musste Rechtsverteidiger Konrad Laimer aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Nach gut einer Stunde saß dann Innenverteidiger Min-jae Kim am Boden, auch für ihn war vorzeitig Schluss. Während der Südkoreaner bei der öffentlichen Einheit am Montag wieder teilnahm, pausierte Teamkollege Laimer. Bei ihm soll es sich aber nicht um eine schwerwiegende Verletzung handeln.

Für Konrad Laimer war die Partie gegen Leipzig schon nach wenigen Minuten beendet. © IMAGO/HMB Media

"Der Fuß ist relativ schnell angeschwollen", sagte Eberl über Laimer: "Deswegen hat man ihn als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen. Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte, er musste gestützt werden. Das hat man gesehen. Ganz rund lief er nicht. Wie lange es dauert, kann ich heute wirklich nicht sagen."

Davies feiert Comeback

Das Testspiel gewann der FC Bayern bei der Premiere seines WM-Stars Ismael Saibari gegen Ligakonkurrent RB Leipzig mit 3:1 (1:0). Der Marokkaner führte sich mit einem Assist gleich gut ein. Für beide Teams war es eine Woche vor dem Pflichtspielstart ein wichtiger Gradmesser, es wartet aber noch einige Arbeit auf Vincent Kompany und seinen RB-Kollegen Martin Demichelis.

Immerhin konnte der 55-Millionen-Einkauf Saibari erste Minuten im Münchner Dress schnuppern. Zudem feierten Musiala, dem nach dem deutschen WM-Desaster eine Metallplatte entfernt worden war, und der lange verletzte Alphonso Davies ihr Comeback.

Musiala trifft nach Saibari-Vorlage

Luis Díaz brachte die Bayern bei hochsommerlichen Temperaturen in Führung (13.). Brajan Gruda (52.) glich vor 75.000 Zuschauern aus. Neuzugang Nathaniel Brown (57.) und der nach gut einer Stunde eingewechselte Musiala (81.) nach Vorlage von Saibari machten für die Münchner alles klar.

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Bei den Bayern, die am kommenden Samstag um den Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund spielen, fehlten noch die Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die nach einem längeren WM-Urlaub erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einstiegen und dementsprechend auch bei der Einheit am Campus dabei waren. Zudem waren die lange verletzten Serge Gnabry und Lennart Karl noch nicht im Kader.

Die Münchner Generalprobe für den Supercup steigt am Dienstag bei Zweitligist 1. FC Heidenheim. Ob dann Kane, Olise und Upamecano schon wieder zur Verfügung stehen, ist offen. In die Liga startet der FC Bayern am 28. August gegen den VfB Stuttgart.