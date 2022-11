Nach Verletzungsschock: FC-Bayern-Verteidiger Lucas Hernández dachte an Karriereende

Beim WM-Auftaktspiel der französischen Nationalmannschaft hat sich Lucas Hernández das Kreuzband gerissen. Anschließend hat sich der 26-jährige Bayern-Verteidiger sogar Gedanken über einen Rücktritt gemacht.

München - Eigentlich wollte Lucas Hernández (26) bei der Weltmeisterschaft in Katar mit der französischen Nationalmannschaft um den WM-Pokal kämpfen. Doch schon im Auftaktspiel gegen Australien (4:1) war nach 13 Minuten Schluss. Der Verteidiger musste wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Anschließend die Schock-Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie. Damit fällt Hernández rund sechs Monate aus.

Mutter überzeugte Hernández von Fortsetzung seiner Karriere

Der 26-Jährige war dementsprechend am Boden zerstört und machte sich laut der französischen "L´Equipe" sogar Gedanken über ein vorzeitiges Karriereende. Erst nach Gesprächen mit der Familie hat Hernández seine Entscheidung nochmals überdacht. Vor allem seine Mutter überzeugte den französischen Nationalspieler wohl davon, seine Laufbahn doch fortzusetzen.

FCB wird Abwehrspieler bei Rückkehr unterstützen

Auch die Bayern-Bosse stärkten Hernández direkt nach der Diagnose den Rücken und sicherten ihrem Verteidiger beim Comeback Beistand zu. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte: "Wir stehen zu 100 Prozent zu Lucas Hernández und werden ihm alle Unterstützung geben, damit er so schnell wie möglich gesund wird."

Trotz Verletzung: Hernández kurz vor Vertragsverlängerung

Diese Unterstützung könnte sich auch schon bald in Form eines neuen Arbeitspapiers zeigen. Laut mehren Medienberichten zufolge steht der Verteidiger nämlich kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister. Bereits vor der Weltmeisterschaft verliefen die Gespräche zwischen den Hernández-Beratern und dem FC Bayern positiv. Nur noch Einzelheiten sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.

Lange Verletzungshistorie bei Hernández

Seit seinem Wechsel 2019 zum FC Bayern haben den Franzosen immer wieder Verletzungen ausgebremst. Neben einem Meniskuseinriss und einem Innenbandriss erlitt Hernández unter anderem im September gegen den FC Barcelona einen Muskelbündelriss. Dadurch fehlte der Abwehrspieler den Münchnern bislang in insgesamt 40 Partien. Dennoch kämpfte sich der 26-jährige Hernández immer wieder zurück und brachte seine Leistung auf den Rasen.

Nach erfolgreicher Operation: Verteidiger beginnt Reha in kommenden Tagen

Das wird er auch jetzt wieder machen. Nach seiner erfolgreichen Operation am Donnerstag in Innsbruck bei Knie-Spezialist Christian Fink wird Hernández in den kommenden Tagen wieder an der Säbener Straße erwartet. Dort wird er schon in den nächsten Tagen seine Reha beginnen und sich auf die Saison 2023/24 vorbereiten.